Декабрь, 20 в 21:29

В Киеве ситуация с электроснабжением почти не изменилась. За сутки пришлось отключать почти весь город, около 1,1 млн пользователей.

Об этом рассказал генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.

По его словам, киевлянам не стоит рассчитывать на графики отключения света, ведь сейчас у Киева мощность на 50% меньше необходимой, а из нее нужно запитать критическую инфраструктуру.

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Сергей Коваленко подчеркнул, что сейчас свет стабильно подается на критическую инфраструктуру; в Киеве в основном есть водо- и теплоснабжение.

— В то же время диспетчеры пытаются сделать так, чтобы районы имели электроснабжение хотя бы на короткое время. Но есть ряд домов, которые не включались со вчерашнего утра, – рассказал Сергей Коваленко.

В городе Днепр ситуация более или менее стабильная. Энергетики пытаются максимально приблизиться к графику отключения.

Гендиректор YASNO надеется, что будут хорошие новости по энергоснабжению города.

По состоянию на вторник, 20 декабря, в Киевской области остается критической ситуация с электроснабжением. Без света сейчас 80% региона.