Декабрь, 20 в 11:33

Сегодня оформить пенсионное удостоверение можно не выходя из дома.Факты ICTV расскажут, что нужно для оформления пенсионного удостоверения онлайн.

Какие документы нужны для оформления пенсионного удостоверения онлайн

Оформить пенсионное удостоверение онлайн можно на сайте Пенсионного фонда. Для этого вам понадобятся следующие документы:

паспорт;

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;

фото.

Перед подачей документов необходимо зарегистрироваться на сайте Пенсионного фонда. Для этого понадобится электронная подпись.

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Как сделать электронную подпись

Чтобы получить электронную подпись нужно обратиться в один из Центров сертификации ключей, которые работают при различных предприятиях и госструктурах. Их список можно проверить в Центральном удостоверяющем органе.

Сейчас получить электронную цифровую подпись можно только при личном присутствии человека. Необходимые для этого документы можно собрать и заполнить заранее.

Стоимость услуги в государственных органах — от 96 грн, а в негосударственных она может достигать более 200 грн. Кстати, в Приватбанке эта услуга предоставляется бесплатно, и получить ее можно в отделении банка или онлайн.

Для получения электронной цифровой подписи вам понадобятся:

паспорт и его заверенная копия (страницы 1-6 и страницы с адресом последнего места регистрации);

заверенная копия справки о присвоении идентификационного номера;

платежное поручение;

договор о предоставлении услуг электронной подписи;

заявление на формирование квалифицированного сертификата электронной подписи;

USB флэш-накопитель или другой защищенный носитель.

Как подать документы на оформление пенсионного удостоверения онлайн

Услуга подачи документов на оформление пенсионного удостоверения онлайн является бесплатной.

Для начала нужно зарегистрироваться на сайте Пенсионного фонда, для чего используется электронная подпись. После этого вам необходимо открыть электронный бланк заказа и указать документ, который вы хотите получить.

Вас попросят заполнить необходимое заявление и приложить к нему скан-копии указанных документов. Статус заявления можно отслеживать в личном кабинете в графе Мои обращения.

Сколько оформляют пенсионное удостоверение

Пенсионное удостоверение должны оформить в течение 10 дней после подачи соответствующего заявления. Когда оно будет готово, вы получите специальную электронную справку или СМС-сообщение.

После этого придется посетить сервисный центр, где вам выдадут пенсионное удостоверение. Для этого с собой надо будет взять оригиналы документов, которые добавлялись при составлении заявления.