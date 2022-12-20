Декабрь, 20 в 17:06

Народный депутат и глава партии Слуга народа Елена Шуляк попросила прощения у раненого защитника и поблагодарила всех воинов, которые сегодня воюют за Украину.

Соответствующую публикацию она разместила на своей странице в Facebook.

Шуляк подчеркнула, что за 300 дней обороны от российского вторжения, главное ее чувство — безграничная благодарность украинским воинам.

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— Сегодня каждый дело направлено на одно: как поддержать, помочь тем, кто сегодня защищает страну, как дать им уверенность в том, что они должны играть ведущую роль в восстановлении страны. Именно это и является целью моих встреч и общения с защитниками. Не только в тылу, но и на фронте: в Купянске, Херсоне, а неделю назад в Бахмуте, — написала она.

По словам главы Слуги народа, именно на поддержку и помощь военным нацелены реальные дела их партии. В частности, непосредственная помощь военным подразделениям и направление 130 млн грн партийных средств на нужды армии.

— Как и многие из нас, я сегодня не в окопах под обстрелами. Но собственными глазами видела как оно там, знаю из первых уст. Если какие-то мои поступки или слова оскорбили бойца, я прошу прощения. Я точно этого не хотела, не планировала и не стремилась. Если это так было воспринято — извиняюсь. Я, так же как все украинцы, в вечном долгу перед военными и волонтерами, которые стоят на защите нашего государства, нашей страны, нашей жизни, — подчеркнула народный депутат.

Отметим, что ранее украинским информационным пространством распространилась дискуссия относительно будущей градостроительной реформы, которую запускает принятый парламентом законопроект №5655.

Одним из ее инициаторов стала Елена Шуляк, которая лично приехала в госпиталь, где лечится раненый воин, с целью разъяснить детали документа и решить недоразумение.

Впоследствии среди СМИ и блогеров возникли новые дискуссии относительно самого факта визита.