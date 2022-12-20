Какие новые функции перейдут в Пенсионный фонд в 2023 году — перечень

Декабрь, 20 в 16:39

С 1 января 2023 года Пенсионный фонд Украины расширит свои функции. Это предусмотрено проектом постановления Кабмина О внесении изменений в Положение о ПФУ.

Факты ICTV узнавали, какие новые функции перейдут к Пенсионному фонду в 2023 году и как они скажутся на жизни обычных украинцев.

Пенсионный фонд расширит свои функции в 2023 году

С 1 января 2023 года Фонд соцстраха прекратит свое существование, а его функции перейдут к ПФУ. Это произойдет в результате вступления в силу 1 января 2023 года закона Украины О внесении изменений в закон Украины Об общеобязательном государственном социальном страховании и закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

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Соответственно, в 2023 году на плечи Пенсионного фонда ложатся новые обязанности. В частности, ПФУ будет:

реализовывать государственную политику по вопросам пенсионного обеспечения общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая, в связи с временной нетрудоспособностью и медицинского страхования;

предоставлять жилищные субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг;

осуществлять страховые выплаты и предоставлять социальные услуги ;

; проверять выдачу и продление листков нетрудоспособности и документов, являющихся основанием для их формирования, на базе информации из электронных систем и реестров;

осуществлять профилактику несчастных случаев;

проверять достоверность сведений, представленных страхователем для получения соответствующих средств, соблюдение порядка использования страхователем предоставленных ему средств;

отказывать в финансировании выплат в случае отказа или препятствования страхователем проведению проверки;

контролировать использование страхователями и застрахованными лицами предоставленных средств;

применять финансовые санкции, предусмотренные законом, а также налагать административные штрафы и тому подобное.

То есть с 1 января 2023 года финансирование страховых выплат и перевод этих средств гражданам будет происходить за счет средств Пенсионного фонда Украины.

Соответственно, в 2023 году работодатели должны будут обращаться не в Фонд соцстрахования, а в ПФУ, чтобы получить страховые выплаты для своих работников в случае несчастного случая во время работы.

Как новые изменения повлияют на украинцев

По словам адвоката и юриста Ростислава Кравца, новые функции, которые в 2023 году будет выполнять Пенсионный фонд, должны несколько упростить жизнь обычных украинцев.

— Это должно упростить жизнь украинцев, ведь будет существовать только один фонд, в который нужно будет обращаться за социальной и страховой помощью, — говорит адвокат.

По словам эксперта, в 2023 году, вероятно, будет создано единое окно, которое будет принимать все заявления, связанные и с пенсионными, и со страховыми выплатами.

Конечно, сначала будет трудно к этому привыкнуть, однако в результате это должно облегчить подачу документов и заявлений для получения страховочных выплат.

— В то же время, я думаю, когда Пенсионный фонд возьмет на себя все обязанности, жизнь украинцев, которые рассчитывают на эту помощь, может ухудшиться. Сейчас ПФУ и Фонд социального страхования делают все возможное, чтобы не выплачивать украинцам помощь, предусмотренную законом, — высказывает свое мнение Кравец.

По мнению адвоката, в 2023 году ПФУ начнет злоупотреблять своими правами и обязанностями, поэтому украинцев могут лишить гарантированных выплат.