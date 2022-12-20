Декабрь, 20 в 0:05

Бахмут остается самой горячей точкой всей линии фронта — более 1300 км активных боевых действий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего ежедневного обращения.

— Еще с мая оккупанты пытаются сломать наш Бахмут, но время идет – и Бахмут ломает уже не только русскую армию, но и российских наемников, которые пришли на замену потерянной армии оккупантов, — отметил Зеленский.

По словам президента, за время полномасштабной войны, Россия потеряла на поле боя в Украине уже почти 99 тыс. своих солдат.

— Ради чего? Ответа Москва нет. И не будет. Они ведут войну и тратят жизни людей – других людей, не своих близких, не свои собственные жизни, а других, – и лишь потому, что какая-то там кучка в Кремле не умеет признавать ошибок и ужасно боится реальности. Но реальность говорит сама за себя, — говорит Зеленский.

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Зеленский поблагодарил всех украинских бойцов, которые героически держат Бахмутский направление, Соледар, Авдеевку, Марьинку, Кременской напрямкок и весь Донбасс – регион, который до прихода России был одним из сильнейших в Украине и который Россия ежедневно уничтожает.

Зеленский добавил, что даже такая жестокость не поможет врагу.