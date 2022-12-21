Декабрь, 21 в 12:54

Многие пожилые люди нуждаются в особой заботе. Причиной этого могут быть разнообразные болезни, которые делают человека недееспособным.

Официально оформленная опека (или попечительство) над пожилым человеком позволяет защитить его интересы и обеспечить достойные условия жизни.

Как оформить опеку над пожилым человеком и какие документы необходимы — узнавали Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Что предполагает опека над пожилым человеком

Сегодня в Украине существует два вида опекунства:

патронаж , условия которого согласовываются с патронируемым человеком и прописываются в договоре;

, условия которого согласовываются с патронируемым человеком и прописываются в договоре; опека в полном объеме, предусмотренная для недееспособных лиц.

На роль опекунов и попечителей могут претендовать совершеннолетние граждане с абсолютной дееспособностью.

Не могут быть опекунами люди:

с серьезными заболеваниями (туберкулез 1-2 стадии, психические и поведенческие расстройства, злокачественные новообразования 3-4 стадии, инфекции);

с травмами, которые привели к получению инвалидности первой группы;

лишенные родительских прав в результате добровольного отказа или судебного решения;

с алкогольной или наркотической зависимостью;

с непогашенной судимостью по любой статье УК Украины;

с судимостью по статьям, направленным против жизни, свободы и здоровья граждан.

Если вы хотите установить опеку над пожилым человеком, вы должны пройти медицинский осмотр и специальные подготовительные курсы.

Как оформить опеку

Важно отметить, если дееспособность пожилого человека ограничена, ему назначается попечитель, а если лицо признают полностью недееспособным — опекун.

Соответственно, оформить опеку над пожилым человеком вы сможете лишь в случае признания его судом недееспособным лицом.

Опека над недееспособным пожилым человеком может быть оформлена по инициативе других лиц. Для этого необходимо направить запрос в местный орган опеки и попечительства, который, в свою очередь, соберет доказательства и передаст заявление в суд.

Акт о признании недееспособности пожилого человека вступает в силу через месяц после принятия. До этого момента решение можно обжаловать.

Какие документы нужны

После того как человека признали недееспособным, потенциальному опекуну следует обратиться в органы опеки с пакетом документов.

У вас должны быть:

заявление;

автобиография;

копия и оригинал паспорта;

медицинская справка;

справка, подтверждающая доходы;

свидетельство о браке (при наличии);

согласие семьи на совместное проживание;

справка об отсутствии судимости;

документы о наличии жилплощади.

В течение недели после подачи заявления органы опеки проверяют жилищные условия и определяют, нет ли препятствий для назначения.

Если вам предоставили опеку над пожилым человеком, к вам перейдут обязанности по снабжению подопечного необходимыми вещами и продуктами, поддержанию его здоровья и распоряжению его средствами.

Эти обязанности выполняются безвозмездно (за исключением некоторых случаев), но государство предоставляет опекунам ряд льгот.

Как получить льготы

Чтобы получить социальные льготы и выплаты, опекун должен обратиться с письменным заявлением на их получение в районные государственные администрации или в Центр предоставления административных услуг.

К заявлению следует приложить следующие документы: