Опека над пожилыми людьми: как оформить и какие документы необходимы
Многие пожилые люди нуждаются в особой заботе. Причиной этого могут быть разнообразные болезни, которые делают человека недееспособным.
Официально оформленная опека (или попечительство) над пожилым человеком позволяет защитить его интересы и обеспечить достойные условия жизни.
Как оформить опеку над пожилым человеком и какие документы необходимы — узнавали Факты ICTV.
Что предполагает опека над пожилым человеком
Сегодня в Украине существует два вида опекунства:
- патронаж, условия которого согласовываются с патронируемым человеком и прописываются в договоре;
- опека в полном объеме, предусмотренная для недееспособных лиц.
На роль опекунов и попечителей могут претендовать совершеннолетние граждане с абсолютной дееспособностью.
Не могут быть опекунами люди:
- с серьезными заболеваниями (туберкулез 1-2 стадии, психические и поведенческие расстройства, злокачественные новообразования 3-4 стадии, инфекции);
- с травмами, которые привели к получению инвалидности первой группы;
- лишенные родительских прав в результате добровольного отказа или судебного решения;
- с алкогольной или наркотической зависимостью;
- с непогашенной судимостью по любой статье УК Украины;
- с судимостью по статьям, направленным против жизни, свободы и здоровья граждан.
Если вы хотите установить опеку над пожилым человеком, вы должны пройти медицинский осмотр и специальные подготовительные курсы.
Как оформить опеку
Важно отметить, если дееспособность пожилого человека ограничена, ему назначается попечитель, а если лицо признают полностью недееспособным — опекун.
Соответственно, оформить опеку над пожилым человеком вы сможете лишь в случае признания его судом недееспособным лицом.
Опека над недееспособным пожилым человеком может быть оформлена по инициативе других лиц. Для этого необходимо направить запрос в местный орган опеки и попечительства, который, в свою очередь, соберет доказательства и передаст заявление в суд.
Акт о признании недееспособности пожилого человека вступает в силу через месяц после принятия. До этого момента решение можно обжаловать.
Какие документы нужны
После того как человека признали недееспособным, потенциальному опекуну следует обратиться в органы опеки с пакетом документов.
У вас должны быть:
- заявление;
- автобиография;
- копия и оригинал паспорта;
- медицинская справка;
- справка, подтверждающая доходы;
- свидетельство о браке (при наличии);
- согласие семьи на совместное проживание;
- справка об отсутствии судимости;
- документы о наличии жилплощади.
В течение недели после подачи заявления органы опеки проверяют жилищные условия и определяют, нет ли препятствий для назначения.
Если вам предоставили опеку над пожилым человеком, к вам перейдут обязанности по снабжению подопечного необходимыми вещами и продуктами, поддержанию его здоровья и распоряжению его средствами.
Эти обязанности выполняются безвозмездно (за исключением некоторых случаев), но государство предоставляет опекунам ряд льгот.
Как получить льготы
Чтобы получить социальные льготы и выплаты, опекун должен обратиться с письменным заявлением на их получение в районные государственные администрации или в Центр предоставления административных услуг.
К заявлению следует приложить следующие документы:
- паспорт лица или другой документ, удостоверяющий личность, которая нуждается в предоставлении социальных услуг;
- копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов, в котором указывается РНОКНП, или копия паспорта;
- справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, утвержденной МЗ (при наличии инвалидности);
- копия решения суда об ограничении гражданской дееспособности или признании недееспособным лица, нуждающегося в предоставлении социальных услуг (для недееспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена);
- копия решения суда или органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя лицу, которое нуждается в предоставлении социальных услуг (при наличии опекуна или попечителя);
- документ, подтверждающий полномочия представителя органа опеки и попечительства;
- копия паспорта опекуна или попечителя лица, нуждающегося в предоставлении социальных услуг (при наличии опекуна или попечителя);
- справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (при наличии).