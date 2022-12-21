Декабрь, 21 в 15:14

По последним результатам опросов порталов трудоустройства, более 71% украинцев сменили сферу работы или готовы овладеть совершенно новой для себя профессией. Кроме того, важным критерием выбора является уровень зарплаты и возможность работать удаленно.

В условиях войны, как показывают исследования рынка от ассоциации IT Ukraine, индустрия IT показала себя гибкой в период нестабильности в стране, а ее экспортная выручка даже выросла на 10%. В то же время, для своих работников почти половина компаний обеспечивают условия работы во время блекаутов, а львиная доля работодателей повысят уровень зарплат до конца года.

Развиваться в онлайн-профессии с любого уровня вполне возможно, как утверждают специалисты. И далеко не всегда для такой работы нужно иметь предварительное техническое образование или опыт в IT. Вместе с экспертами проекта Малой академии наук Cyber Future: 10 профессий будущего мы создали подборку современных специалистов IT-отрасли. Со специалистами мы разобрались, как начать работать в новой сфере с нуля и перейти в ІТ по другой профессии.

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Продакт-менеджеры

Продакт-менеджеры работают над запуском и развитием IT-продуктов (программ, приложений, сайтов). Такие специалисты анализируют определенный спрос или проблему на рынке, узнают, что создает их, и предлагают цифровые проекты, которые могут это решить. К примеру, пользователям нужно приложение для сравнения цен на товары в разных магазинах или приложение, которое помогает найти самый дешевый рейс на автобус или поезд.

Важно то, что продакт-менеджеры не просто инициируют новые продукты, а управляют процессом их создания, продвигают и усовершенствуют их в дальнейшем. Это предполагает определение целевой аудитории продукта и его желаний, позиционирование проекта и тестирование различных стратегий его продвижения.

Заработок:

начинающие и специалисты среднего уровня — от $1 тыс. до $6 тыс.

специалисты с более чем 8-летним опытом – от $6 тыс. и более.

С чего начать развитие в профессии, рассказал Богдан Кит — руководитель продукта в компании Tumblr и соучредитель благотворительного фонда:

– Для начала нужен качественный английский, развитые коммуникационные навыки и умение визуально оформлять свои идеи (начните с овладения базовой программой PowerPoint). В этой работе нужно постоянно быть в поиске нового, знать актуальные фишки до того, как о них узнают другие. И еще важно быть готовыми “продавать” свои идеи заказчикам. Приобрести такие навыки можно на курсах. Школы профессионального обучения и массовые открытые онлайн-курсы (вроде Сoursera) являются самыми популярными способами получить специализированные знания для работы в технологическом секторе. Начать работать уже можно с конкретной ІТ-компании — таких вакансий много, в том числе есть места для младших специалистов и стажировки. Другой путь – запустить свой стартап и продвигать его, и создавать продукты под свои цели. Кроме того, стать продакт-менеджерами достаточно легко после перехода из другой смежной сферы в IТ, сферы коммуникаций или руководителям других проектов.

Специалисты по киберзащите

Такие специалисты проверяют информационные системы на уязвимость, в частности ко взлому и перегрузкам сети через атаки, распознают внешние вмешательства и разбираются в базах данных (SQL). Среди задач специалистов по киберзащите — разработка и распространение основ кибергигиены, т.е. правил безопасного поведения в интернете, и защита личных данных заказчиков от хакеров.

Объем расходов на киберзащиту компаний в мире с 2017 по 2021 год достиг 1 трлн долларов США, как утверждают специалисты отрасли. Новые волны спроса на рынке профессии повлекла за собой и война России против Украины, в частности информационная.

Заработок: в среднем $1500-2400 в месяц.

Какие навыки нужны на старте работы в этой сфере, поделился Демид Майорников – специалист по киберзащите, СЕО и соучредитель стартап-компании SEKURNO:

– Людей у нас не хватает – этот рынок очень открыт. Больше всего нужны специалисты по прописыванию кодов для защиты систем. В первую очередь для этой работы нужно разобраться, как работают онлайн-сети и как через них передается информация. Киберспециалисты должны точно знать, где и в каком месте сети есть точки входа для взлома, чтобы найти эту точку и затем защитить. Здесь важно умение мыслить отвлеченно. Кроме этого, понадобятся знания по построению работы браузера, и только тогда посоветую программирование. Оно действительно не на первом месте. А вот что особенно важно – это знание английского. Проще будет начинать с техническим образованием. Впрочем, его отсутствие не приговор. Каждым из навыков вы можете овладеть на учебных курсах, даже бесплатных — таких много.

Специалисты в работе с искусственным интеллектом (АІ-специалисты)

АІ-специалисты занимаются внедрением моделей искусственного интеллекта, в частности в бизнес-процессы, чтобы те становились автоматизированными. К примеру, разработанный алгоритм в банковской сфере позволяет менеджерам компании оперативно получить финансовый подсчет на основе имеющихся данных.

Также благодаря моделям искусственного интеллекта в несколько кликов можно спрогнозировать деятельность бизнеса или его отдельных проектов. Это позволяет проверить рентабельность или финансовую модель в целом. Это работа с точными науками: математикой, поведенческой экономикой и наукой данных (Data Science). Кроме того, именно эта профессия нуждается в навыках программирования.

Заработок:

в начале – до $1 тыс. в месяц;

опытный Data Scientist – $5 тыс. и более.

Антон Бочаров — специалист по Data Science, основатель и эксдиректор стартапа IntelSoftTechnologies — дал практические советы, которыми нужно овладеть для начала работы с технологиями данных.

– Я советую начать с изучения основ статистики и матанализа. На YouTube сейчас много видео по этой теме. Очень советую канал StatQuest. Впрочем, он англоязычен, как и большинство качественных в этой сфере, поэтому английский — маст хэв. Начать знакомство с дата-анализом можно с прохождения бесплатного курса Machine Learning на Coursera. Кроме этого, нужны базовые курсы по основам программирования на Python или R. Советую попробовать себя в соревнованиях на Kaggle (платформа для соревнований по аналитике, — Ред.) — это очень мотивирует, — рассказывает Антон Бочаров.

UI/UX-дизайнеры

Это креативные специалисты, которые разрабатывают внешний вид сайтов и приложений так, чтобы они были доступны и удобны для пользователей. Такие дизайнеры подбирают формы и цвета интерфейса продукта и в то же время делают его не только привлекательным, но и функциональным. UI/UX-дизайнеры проверяют, работают ли все кнопки и элементы в приложении корректно, и комфортно ли ими пользоваться. Заработок: $60-120 в час (в месяц в среднем $800-2 тыс.).

Какие проекты могут стать самыми первыми для начинающих UI/UX-дизайнеров, нам рассказала Лиза Хлопкова — UI/UX-дизайнер, владелица дизайн-стартапа VRpartments и блоггер.

– Отправной точкой является изучение основных принципов UI/UX-дизайна, таких как юзабилити, доступность и ориентировка на пользователей. Вы можете узнать эти концепции самостоятельно с помощью онлайн-курсов, учебных пособий и книг. Лучший способ стать успешными UI/UX-дизайнерами – это получить практический опыт, работая над реальными проектами. Упражняйтесь во время обучения, даже базового. Вы можете начать с работы над своими проектами, например редизайном сайта кофейни возле дома или созданием мобильного приложения для любимого салона красоты, — поделилась Лиза Хлопкова.

Специалисты советуют следить за медиаматериалами о вебинженерии, Data Science, искусственном интеллекте, цифровом дизайне, поскольку все указанные профессии динамичны в развитии.