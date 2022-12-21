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Факты / Україна / Общество

Как восстановить паспорт во время военного положения

Анна Голишевская, Редактор сайта
Паспорт
Фото: Instagram

Если вы потеряли документы в военное положение, то выход есть. Их можно восстановить в соответствующих структурах. Это же касается и восстановления украинского паспорта.

Важно, что если у вас при этом нет справки внутриперемещенного лица, то проблем с изготовлением нового у вас не будет. Как восстановить паспорт во время военного положения – читайте в материале.

Как восстановить паспорт во время военного положения

  1. Для начала необходимо подать соответствующее заявление в ближайшее отделение полиции.
  2. После этого вы получите подтверждение о регистрации.
  3. Вам необходимо посетить либо ДМС, либо ЦНАП, либо Паспортный сервис.
  4. С собой в одну из вышеперечисленных структур нужно взять документы.

Как восстановить паспорт во время военного положения и какие необходимы документы

Паспорт

Фото — Instagram

С собой обязательно нужно взять:

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  • заявление о том, что вы хотите восстановить паспорт;
  • специальную выписку из Единого реестра досудебных расследований (если у вас украли паспорт в Украине);
  • квитанцию о том, что вы уплатили административный сбор или оригинал документа о том, что вы освобождены от такой уплаты;
  • документы о месте жительства, рождении детей, браке, идентификационном номере и т.д.

Оформление паспорта происходит в той структуре, в которую вы обратились (однако только на той территории, которая подконтрольна Украине, и где не ведутся активные боевые действия).

Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете обратиться в Минреинтеграции по номеру: +38 (096) 078-84-33.

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