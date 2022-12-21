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Факты / Україна / Общество

Обновленные графики отключения света на Закарпатье 21 декабря

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
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Фото: Unsplash

Закарпатьеоблэнерго определило прогнозируемые часы включения и отключения электроэнергии на 21 декабря на территории Закарпатской области в рамках лимитов, доведенных до области НЭК Укрэнерго.

В настоящее время в регионе действуют три очереди почасовых отключений и одна дополнительная.

Почасовые отключения — это планируемые отключения электроэнергии, которые необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети и обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы.

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Отключение электроэнергии на Закарпатье

Закарпатьеоблэнерго обнародовало очереди графиков почасовых отключений электроэнергии.

Фактические часы отключения и включения могут быть измены в случае несоблюдения предельных величин потребления электрической энергии потребителями Закарпатской области.

График отключений от Закарпатьеоблэнерго на 21 декабря 2022 можно посмотреть ниже или по ссылке.

Список населенных пунктов в рамках каждой очереди доступен по ссылке.

Белый цвет – имеющееся электроснабжение;

Желтый, зеленый, оранжевый, синий цвета – отсутствует электроснабжение.

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