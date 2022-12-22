Отменят ли комендантский час в столице на Новый год — ответ Киевсовета

Декабрь, 22 в 12:27

В Киеве не планируют масштабных празднований на Новый год из-за полномасштабной войны в Украине. В частности, в столице действует комендантский час с 23:00 до 5:00.

– Режим комендантского часа будет действовать, поэтому не будет никаких больших празднований Нового года и Рождества в столице, – заявил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в эфире украинского телеканала.

Однако недавно на Софийской площади зажгли главную елку страны, чтобы поддержать дух в Киеве, отмечает он. По мнению Бондаренко, настроение праздника в столице появляется, несмотря на полномасштабную войну.

– 19 декабря на Софийской площади засветилась главная елка Украины, насколько это возможно в условиях дефицита электричества. На новогодние праздники масштабных празднований не планируется, — сообщает он.

Секретарь Киевсовета отмечает, что административные районы столицы устанавливают свои новогодние елки, которые также не будут сиять.

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В то же время бизнес устанавливает свои елки, а некоторые граждане украшают елки в парках и скверах, поэтому России не удастся украсть праздники у украинцев.