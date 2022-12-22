Декабрь, 22 в 12:17

Государственная итоговая аттестация в 2023 году будет проводиться для учащихся 4, 9 и 11 классов. Ее проведут в украинских школах в форме внешнего независимого оценивания.

Приказ о проведении ГИА в 2023 году уже опубликован на сайте Министерства образования и науки Украины.

По приказу, в 2022/2023 году ГИА для учащихся, заканчивающих получение начального, базового и среднего образования, будет проводиться в учебном заведении письменно.

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ГИА 2023: когда и кто будет сдавать экзамены

Учащиеся 9 классов будут сдавать экзамены по ГИА по четырем предметам. Обязательными предметами для 9 класса будут украинский язык и математика.

Третий предмет для учащихся будет выбирать педагогический совет школы (или история Украины, или иностранный язык).

Четвертый предмет можно выбрать ученику самостоятельно. В списке есть география, химия, физика, история Украины, биология и иностранный язык.

После 4 класса школьники будут сдавать ГИА по математике и украинскому языку. А если в классе изучали язык национального меньшинства или коренного народа, экзамен следует сдавать и по нему.

Экзамены для 4 классов проводятся только для того, чтобы мониторить качество образования учебного заведения.

Одиннадцатиклассники будут сдавать ГИА в форме ВНО. Учащимся 11 классов необходимо сдать экзамены по таким предметам:

Иностранный язык или история Украины;.

Украинский язык.

Математика.

Четвертый предмет можно выбрать самостоятельно: иностранный, физика, история Украины, химия, география.

Можно сдать экзамен по языку национального меньшинства или коренного народа, если он изучался в школе, и если один из родителей дал разрешение и заявление на сдачу этого предмета.

Наказ by Holishevska Anna on Scribd

Сдача ГИА в 2023 году будет первой за несколько последних лет.

С 2020 года ученики 4 и 9 классов не писали экзамены из-за Covid-19. А в 2022 году Министерство образования и науки Украины отменило ВНО и школьные экзамены даже для одиннадцатиклассников ввиду войны России против Украины.

Зачисляли в вузы выпускников школ по итогам мультимедийного теста.