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Факты / Україна / Общество

В Днепропетровской области свет восстановили для более 19 тыс. семей

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Днепропетровской области свет восстановили для более 19 тыс. семей
Фото: Pixabay

Аварийные бригады ДТЭК Днепровские электросети возобновили электроснабжение в семи населенных пунктах области, подвергшихся массированным обстрелам 21 декабря.

В настоящее время свет получили 19 153 семей. Без электроснабжения остаются еще около 2,6 тыс. семей.

Учитывая постоянную угрозу, аварийные бригады ДТЭК Днепровские электросети продолжают чинить поврежденные линии и оборудование. Работы проводят, как только получают разрешение от ГСЧС и ВСУ.

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В ДТЭК отмечают, что восстановительные работы продолжаются, однако призывают население умеренно потреблять электроэнергию — включать приборы поочередно, максимально снизить потребление электричества в часы пиковых нагрузок утром с 07:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 22:00.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что энергосистему Украины можно будет стабилизировать к лету 2023 года, что позволит прекратить отключения света.

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Источник: ДТЭК

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