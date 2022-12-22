В Днепропетровской области свет восстановили для более 19 тыс. семей
Аварийные бригады ДТЭК Днепровские электросети возобновили электроснабжение в семи населенных пунктах области, подвергшихся массированным обстрелам 21 декабря.
В настоящее время свет получили 19 153 семей. Без электроснабжения остаются еще около 2,6 тыс. семей.
Учитывая постоянную угрозу, аварийные бригады ДТЭК Днепровские электросети продолжают чинить поврежденные линии и оборудование. Работы проводят, как только получают разрешение от ГСЧС и ВСУ.
В ДТЭК отмечают, что восстановительные работы продолжаются, однако призывают население умеренно потреблять электроэнергию — включать приборы поочередно, максимально снизить потребление электричества в часы пиковых нагрузок утром с 07:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 22:00.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что энергосистему Украины можно будет стабилизировать к лету 2023 года, что позволит прекратить отключения света.
Источник: ДТЭК