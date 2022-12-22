Декабрь, 22 в 9:09

22 декабря в Киеве продолжаются экстренные отключения света, длительность которых невозможно регламентировать.

В КМВА отмечают, что ситуация с энергетикой в столице тяжелая. Главной проблемой является не генерация, а доставка питания потребителям.

Энергетики прогнозируют, что в лучшем сценарии в начале января жителям Киева будут подавать свет по 10 часов в сутки.

Сейчас смотрят

Чтобы ознакомиться с новым графиком отключений — начните вводить адрес на украинском языке.

По словам гендиректора Yasno Сергея Коваленко, ситуация остается достаточно напряженной, поэтому пока столица не может вернуться к четырехчасовым слотам.

Обновленные графики будут несколько дней работать в тестовом режиме.

— Если по вашему адресу будут какие-то несовпадения, пишите коллегам в личные сообщения. Я понимаю, что новые графики выглядят несколько сложнее, но их наличие в текущих условиях – это возможность планировать. Похоже, такова наша ближайшая новая реальность на время, пока мы не вернемся к объемам генерации, которые были до 23 ноября, — написал он.

Согласно расписанию, ранее опубликованному на сайте Yasno, свет должны были выключать в среднем на 8-12 часов. Ежедневно – два-три отключения по 3-4 часа.

Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 минут.

Читайте: Как зарядить телефон без света — пять действенных способов

График отключения света в Киеве для группы 1

График отключения света в Киеве для группы 2

График отключения света в Киеве для группы 3



Графики стабилизационных отключений электроэнергии можно посмотреть на сайте ДТЭК по ссылке.

Свет в Украине отключают ввиду значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Уменьшение потребления электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему и, соответственно, быстрее ее починить.

Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 07:00 до 23:00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.