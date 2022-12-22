В Украине презентовали портал о реформе градостроительства

Об этом сообщили в ведомстве на официальной странице в Facebook.

Как говорится в сообщении, на портале можно ознакомиться с концепцией законопроекта №5655, его основными положениями, просмотреть видео обсуждений проекта, а также получить ответы на самые распространенные вопросы.

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— Законопроект №5655 предлагает максимальную открытость и прозрачность в строительной сфере. Мы придерживаемся таких же принципов и относительно имплементации этой реформы. Именно поэтому презентуем портал, где есть вся необходимая информация о реформе и возможность получить обратную связь. Вместе с тем мы продолжаем системную работу с представителями экспертной общественности и международными партнерами для имплементации реформы, — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По словам Кубракова, министерство заинтересовано в том, чтобы реформа не была кабинетной, ведь предлагаемые изменения в корне изменят строительную сферу, а значит, повлияют на каждого гражданина.

Напомним, ранее в декабре Верховная Рада поддержала законопроект №5655, запускающий комплексную реформу градостроительства.

В частности, он предусматривает максимальную цифровизацию документов и процессов, автоматизацию многих процедур и ужесточение ответственности за незаконные действия.