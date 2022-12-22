Декабрь, 22 в 16:12

Украинцы-военные, получившие ранения во время войны на территории Украины, имеют право на денежные государственные выплаты.

Какие выплаты предусмотрены за ранения, как их получить и кто имеет на это право — узнавали Факты ICTV.

Какие выплаты предусмотрены за ранения в Украине и кто их получит

В случае, если военный получил ранение во время выполнения боевого задания, он имеет право на несколько денежных выплат.

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Адвокат, юрист Ario Law Firm Антон Диденко отмечает, что в случае ранения военнослужащий может рассчитывать на такие виды выплат:

денежное обеспечение военнослужащего;

выплата так называемых боевых, то есть дополнительного вознаграждения в сумме 100 тыс. грн в соответствии с постановлением КМУ от 28.02.2022 №168;

в соответствии с постановлением КМУ от 28.02.2022 №168; одноразовая денежная помощь, в соответствии со ст. 16 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей и постановлением Кабинета министров Украины от 25.12.2013 № 975.

— Выплата дополнительного вознаграждения (боевых) осуществляется за период пребывания на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения (в том числе иностранных), включая время перемещения с одного больничного учреждения здравоохранения в другое, а также пребывания в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению (постановления) военно-врачебной (врачебно-экспертной, медицинской) комиссии (пункт 1 КМУ от 28.02.2022 №168), — отмечает Диденко.

Размер выплаты за ранение

Эксперт отмечает, что касается выплаты единовременного денежного пособия, то размер такой выплаты зависит от того, какие последствия полученного ранения.

— Так, в случае получения военнослужащим инвалидности, размер выплат определен пунктом Б част. 1 ст. 16 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей, — говорит Диденко.

По словам эксперта, размер единовременного пособия может составлять:

400-кратный размер прожиточного минимума , установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, — в случае установления военнослужащему инвалидности I группы. То есть в 2022 году это 992 400 грн.

, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, — в случае установления военнослужащему инвалидности I группы. То есть в 2022 году это 992 400 грн. 300-кратный размер прожиточного минимума , установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, — в случае установления военнослужащему инвалидности II группы (744 300 грн в 2022 году).

, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, — в случае установления военнослужащему инвалидности II группы (744 300 грн в 2022 году). 250-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, — в случае установления военнослужащему инвалидности III группы (620 250 грн в 2022 году).

— В случае получения военнослужащим ранения во время исполнения им обязанностей военной службы, что привело к частичной потери трудоспособности без установления ему инвалидности, размер выплаты определен постановлением Кабинета министров Украины от 25 декабря 2013 г. № 975, и может составлять 70-кратный размер (173 670 грн) или 50-кратный (124 050 грн) размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, — добавляет адвокат.

Также размер единовременного пособия зависит от:

оклада по воинскому званию;

процентной надбавки за выслугу лет;

должностного оклада для военнослужащих по последней должности, которую они занимали на день потери

трудоспособности, а для лиц, уволенных со службы, — на день увольнения.

Как получить выплату за ранение

Адвокат Иван Либерман отмечает, что это зависит от того, пошел ли военный служить по контракту или его мобилизовали.

— Если военный мобилизован, то это не очень выгодная материальная позиция. Почему? Потому что здесь можно рассчитывать только на дальнейшие просьбы самого раненого, чтобы ему выплачивали те или иные средства. То есть нужно самостоятельно собирать все документы, либо через своего представителя или адвоката. И таким образом добиваться компенсаций и выплат за ранения. Если же лицо служит по контракту, то там все прописано: и в самом контракте, и в законодательной основе. Поэтому в суде очень легко доказать свою правоту, даже если у человека нет адвоката. Однако в Украине действует бесплатная система правовой помощи, которая безвозмездно помогает таким категориям военных.

Либерман добавляет, что мобилизованным нужно выполнить много подготовительной работы, чтобы получить выплаты за ранения.

Военнослужащий, имеющий право на единовременную денежную помощь в случае ранения или инвалидности, должен подать в орган Госпогранслужбы необходимые документы.

Документы, которые нужно подать:

заявление, написанное собственноручно, о выплате единовременного денежного пособия в связи с ранением или инвалидностью;

копию документа, свидетельствующего о причинах и обстоятельствах ранения. Этот документ должен доказывать, что военный получил ранения на поле боя, а не сам нанес себе повреждения;

справку медико-социальной экспертной комиссии об установлении процента потери трудоспособности и решение соответствующего военно-медицинского учреждения о признании ранения;

справку медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы инвалидности;

копии страниц паспорта с данными о фамилии, имени и отчестве, дате его выдачи и места регистрации, документа о присвоении идентификационного номера.

После подачи заявления и всех документов руководитель органа Госпогранслужбы подает Администрации Госпогранслужбы заключение о возможности выплаты одноразовой денежной помощи и добавляет все документы.

Вывод подается в 15-дневный срок со дня регистрации документов военного.

В свою очередь, Администрация Госпогранслужбы принимает решение о назначении единовременного пособия и направляет его вместе с указанными документами органу Госпогранслужбы для проведения такой выплаты.

Затем Госпогранслужба перечисляет деньги на счет банка, который военный отметил во время регистрации.

Выплата денежного пособия за ранение осуществляется в порядке очередности поступления документов.

Если военному откажут в предоставлении денежной помощи, он получит письменное уведомление с указанными причинами.

Либерман добавляет, если военному отказали в предоставлении выплат за ранения, он должен обратиться к адвокату, а затем в суд.