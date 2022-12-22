Декабрь, 22 в 16:49

Римма Митрак – 35-летняя бывшая парикмахер из Закарпатья. Она сирота, воспитанница детского дома. Поэтому как никто понимает, насколько важна поддержка для тех, кто в ней нуждается. Поэтому делает жизнь этих людей лучше.

Женщина в первые дни войны за считанные часы в заброшенном здании в родном поселке Большой Березный вместе со знакомыми организовала социальный хостел для переселенцев.

И за это время приняла здесь уже более 3 тыс. украинцев, сбежавших сюда от обстрелов. Здесь тепло и уютно, есть горячая вода и бесплатная еда.

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Волонтерке содержать хостел помогают благотворители из-за границы. Чуткая Римма Митрак занимается еще и детскими домами и малообеспеченными местными – помогает им пищей и одеждой.

— Я посмотрела новости и увидела, что происходит в Украине. Потому решила немедленно действовать. Надо было очень быстро организовать возможность приютить людей, бежавших в Закарпатье от обстрелов. Я знала, что вокзалы уже переполнены, и нужно организовывать что-то мощное, – говорит Римма.

В поселке было свободное помещение. Здесь когда-то был военкомат, а затем соцзащита. Римма позвонила местным властям с предложением открыть здесь приют для беженцев. Они сказали: Без проблем.

В ее команде – местные единомышленники. Они сплотились и за считанные часы превратили запущенное сооружение в приют для переселенцев. Нашли кровати и матрасы, бытовую технику и продукты питания. И открыли двери для всех беженцев от войны.

26 февраля уже приняли первые две семьи.

– Помогали и местные, и волонтеры. У нас не было ни кроватей, ни матрасов. Мы стелили на пол одеяла. Но я написала в Facebook о своих намерениях. И нам помогли. Каждый хотел быть полезным. У нас появились и кровати, и диваны, – рассказывает волонтер.

В двухэтажном здании Римма обустроила 12 комнат с необходимой мебелью. Одновременно здесь могут жить 70 человек. Волонтер в начале войны тоже сюда переселилась со своей семьей. Чтобы быть рядом с людьми, которым помогает. Комната, где она живет с двумя детьми, одновременно является и ее офисом.

В хостеле есть все необходимое для комфортной жизни. Есть горячая вода и тепло. Отдельно – душевые кабины, прачечная, кухня и столовая. В каждой комнате – своя печка на дровах. Разжигают огонь, убирают, стирают и готовят еду переселенцы сами, по очереди. Часто всем хостелом лепят вареники с картофелем.

С начала полномасштабной войны Римма Митрак приютила невероятное количество людей – более 3 тыс. взрослых и маленьких украинцев, бежавших сюда от вражеских обстрелов.

Кто-то останавливался здесь на одну ночь, другие – на несколько дней. Многие украинцы живут здесь месяцами. Потому что возвращаться им некуда – их дома разрушены или находятся в оккупации. Сейчас в приюте – полсотни взрослых и детей. Здесь есть еще свободные места. Их заполнят эвакуированными из Бахмута. Их уже ждут.

– Даже более 3 тыс. переселенцев мы приняли. Потому что в первые месяцы войны этот хостел был как бы перевалочным. Мы работали 24 на 7. И сегодня даже так работаем. То есть, можем в любое время принимать людей. Даже ночью, – говорит Римма.

По ее словам, если люди приедут, они открывают им дверь и поселяют. Много эвакуированных было. Сейчас ждут людей из Бахмута, они в пути.

В социальном приюте – как дома. Холодильники и морозильная камера полностью заполнены запасами на зиму. Здесь всего хватает. Есть достаточно разного мяса, молокопродуктов, круп и фруктов.

Эвакуированные из горячих точек взрослые и малые живут и питаются в приюте бесплатно. И имеют все необходимое, получают здесь одежду и обувь, предметы личной гигиены.

— Мы снабжены дровами на всю зиму. У нас тепло, люди довольны. Как дальше будет – никто не знает. Но пока эти люди здесь. Трижды в день у них есть горячая пища. На несколько месяцев у нас есть и запас продуктов питания, – говорит волонтер.

Римма Митрак помогает еще и нуждающимся в окрестных селах. Раздает им еду и одежду. А еще – заботится о детках из детских домов. Ведь когда-то воспитывалась там сама. К праздникам подготовила им 700 подарков.

Год назад в поселке женщина открыла социальный магазин с одеждой. Все, кто в ней нуждается, могут прийти сюда, выбрать, как в магазине, и забрать себе бесплатно.

Содержать хостел женщине помогают благотворители из-за границы. Даже генератор подарили. Здесь живут – как одна большая семья. И искренне принимают каждого. Уже готовятся к праздникам, украсили елку. Рождество всем хостелом встретят 25 декабря, по Григорианскому календарю.

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