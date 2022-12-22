Декабрь, 22 в 10:32

По состоянию на 22 декабря, согласно лимитам для Прикарпатья, свет будут отключать в течение суток по схеме 4х4.

Электроснабжение для 1, 2, 3 очереди будет подаваться на два часа через каждые четыре часа.

4 очередь будет обесточена в часы пиковой нагрузки. Ситуация усугубилась сниженными возможностями генерации электроэнергии в Украине.

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Отключение света на Прикарпатье

Диспетчером НЭК Укрэнерго доведен ночной лимит в объеме 198,42 МВт, что больше на 20%, а дневной 274,43 МВт, что больше на 12% от лимита предыдущих суток.

В течение суток, учитывая потребление, лимиты могут изменяться. Первоочередно снабжаются электропитанием объекты критической инфраструктуры.

Графики отключения электроэнергии применяются с целью предотвращения нарушений режима работы энергосистемы Украины в результате дефицита электрической мощности, когда нехватку возможно предусмотреть хотя бы частично.

График почасовых отключений света на Прикарпатье

1 очередь

Подочереди 1.1, 1.2:

с 02:00 до 06:00, с 10:00 до 14:00, с 18:00 до 22:00 – подочереди будут выключены;

с 00:00 до 02:00, с 07:00 до 10:00, с 15:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 – подочереди будут со светом;

с 06:00 до 07:00, с 14:00 до 15:00 и с 17:00 до 18:00 — подочереди будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов.

Подочереди 1.3, 1.4:

с 01:00 до 05:00, с 09:00 до 13:00, с 17:00 до 21:00 – будут выключены;

с 05:00 до 09:00, с 14:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 – будет светло;

с 00:00 до 01:00, с 13:00 до 14:00 и с 21:00 до 22:00 — подочереди будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов.

2 очередь

Подочереди черки 2.1,2.2:

с 03:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00, с 19:00 до 23:00 – подочереди будут выключены;

с 00:00 до 03:00, с 08:00 до 10:00, с 15:00 до 19:00 – подочереди будут с электроснабжением;

с 07:00 до 08:00, с 10:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – подочереди будут со светом при условии соблюдения лимитов.

Подочереди черки 2.3, 2.4:

с 00:00 до 01:00, 05:00 до 09:00, с 13:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00 – подочереди будут выключены;

с 02:00 до 05:00, с 10:00 до 12:00, с 17:00 до 20:00 – подочереди будут с электроснабжением;

с 01:00 до 02:00, с 09:00 до 10:00, с 12:00 до 13:00 и с 20:00 до 21:00 — подочереди будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов.

3 очередь

Подочереди 3.1, 3.2:

с 00:00 до 02:00, с 06:00 до 10:00, с 14:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00 – подочереди будут выключены;

с 03:00 до 05:00, с 10:00 до 14:00, с 19:00 до 22:00 – подочереди будут с электроснабжением;

с 02:00 до 03:00, с 05:00 до 06:00, с 18:00 до 19:00 – подочереди будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов.

Подочереди черки 3.3, 3.4:

с 00:00 до 03:00, с 07:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00, с 23:00 до 24:00 – подочереди будут выключены;

с 04:00 до 07:00, с 12:00 до 15:00, с 20:00 по 22:00 – подочереди будут с электроснабжением;

с 03:00 до 04:00, с 11:00 до 12:00, с 19:00 до 20:00, с 22:00 до 23:00 – подочереди будут с электроснабжением при условии соблюдения лимитов.

При уменьшении нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточенной подочередь 4.1 будет с 07:00 до 12:00 и с 15:00 до 20:00.

Обесточенной подочередь 4.2 будет с 10:00 до 17:00, но при этом каждый потребитель будет без электроэнергии не более 5 часов в этом промежутке.

Время включения и отключения может отличаться на 10-15 минут, необходимых для переключения очередей по команде диспетчера.

Часы и дни недели выключения света для каждой из групп смотрите по ссылке. Стоит отметить, что сейчас ситуация с электроэнергией критическая, поэтому выключать свет могут вне графика.

Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.