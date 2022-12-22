Декабрь, 22 в 10:33

Закарпатьеоблэнерго определило прогнозируемые часы включения и отключения электроэнергии на 22 декабря на территории Закарпатской области в рамках лимитов, доведенных до области НЭК Укрэнерго.

В настоящее время в регионе действуют три очереди почасовых отключений и одна дополнительная.

Почасовые отключения — это планируемые отключения электроэнергии, которые необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети и обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы.

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Отключение электроэнергии на Закарпатье

Закарпатьеоблэнерго обнародовало очереди графиков почасовых отключений электроэнергии.

Фактические часы отключения и включения могут быть измены в случае несоблюдения предельных величин потребления электрической энергии потребителями Закарпатской области.

График отключений от Закарпатьеоблэнерго на 22 декабря 2022 можно посмотреть ниже или по ссылке.

Список населенных пунктов в рамках каждой очереди доступен по ссылке.

Белый цвет – наличие электроснабжения;

Желтый, зеленый, оранжевый, синий цвета – отсутствует электроснабжение.