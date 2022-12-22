Декабрь, 22 в 14:02

В энергосистеме Украины до сих пор есть значительный дефицит электроэнергии. Поэтому на территории Закарпатской области продолжают действовать графики отключения света.

На данный момент в Закарпатье действуют три очереди отключения электроэнергии и еще одна дополнительная очередь.

В облэнерго составил график отключений для потребителей, однако отмечают, что фактические часы отключения и включения могут быть изменены в случае несоблюдения предельных величин потребления.

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А еще энергетики обещают оперативно оповещать население об изменениях в графиках отключений.

1 очередь — 00:00-02:00 (включительно), 07:00-11:00 (включительно), 13:00-18:00 (включительно), 20:00-00:00 (включительно);

2 очередь — 02:00-07:00 (включительно), 09:00-14:00 (включительно), 16:00-22:00 (включительно);

3 очередь — 00:00-01:00 (включительно), 04:00-09:00 (включительно), 11:00-16:00 (включительно), 18:00-23:00 (включительно);

Дополнительная очередь — 01:00-04:00 (включительно), 08:00-13:00 (включительно), 15:00-20:00 (включительно), 22:00-00:00 (включительно).

Графики почасовых отключений света в Ужгороде по каждой из очередей можно узнать по ссылке.

В дополнительную очередь Ужгород не попал.

Графики почасовых отключений электроэнергии в Закарпатской области были введены с понедельника, 31 октября.

Источник: Закарпаттяобленерго