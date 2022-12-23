Декабрь, 23 в 15:59

С вечера пятницы, 23 декабря, до утра субботы, 24 декабря, часть Киева останется без водоснабжения. Речь идет о Подольском районе столицы.

Об этом предупредили в пресс-службе предприятия Киевводоканал. Отсутствие воды в кранах киевлян будет связано с ремонтными работами на одной из насосных станций.

– Сегодня ночью Киевводоканал проведет аварийные работы на одной из насосных водопроводных станций. Поэтому с 23:00 23 декабря по 7:00 24 декабря ожидается понижение давления в сетях водоснабжения с возможным отсутствием воды на верхних этажах в части Подольского района, — подчеркивается в сообщении.

Отсутствие водоснабжения ожидается на таких жилых массивах: Виноградарь, Куреневка, Приорка, Мостицкий и Ветряные горы.

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Работы будут осуществляться в ночное время, чтобы неудобства для киевлян были минимальными.

Жителей столицы призывают при необходимости сделать запас воды.

Как известно, после недавних обстрелов войск РФ в Киеве возникли проблемы не только с электричеством, но и со снабжением теплом и водоснабжением.

По состоянию на утро 23 декабря в городской военной администрации заверили, что поставка воды и тепла во всех районах Киева происходит в штатном режиме. Однако на верхних этажах многоэтажек возможно пониженное давление воды.

Источник: Киевводоканал