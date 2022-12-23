Декабрь, 23 в 14:58

В четырех районах Киева увеличили количество пунктов обогрева, оснащенных генераторами и другим необходимым оборудованием.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, в Голосеевском, Днепровском, Оболонском и Святошинском районах в целом появилось 52 новых пункта. Там киевляне могут согреться, подзарядить гаджеты, получить актуальную информацию при длительном отсутствии электроэнергии и тепла в домах.

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В общей сложности функционируют 532 пункта обогрева, которые подготовил город (из них 50 — обустроенные палатки ГСЧС).

По словам Виталия Кличко, присоединяется и бизнес – дополнительно работают еще более 100 пунктов, которые обеспечивают предприниматели.

Мэр столицы отметил, что ситуация с дефицитом электроэнергии остается очень сложной по всей стране.

Информация о пунктах обогрева на карте ниже:

На днях столица получила гуманитарную помощь от Риги – 49 генераторов и тепловые пушки, которые пошли на дооснащение пунктов обогрева.

Также Киев получил девять мощных генераторов от датского города-побратима Оденсе. Их должны установить в котельных.

Куда в Киеве пойти работать, если нет света – читайте в материале.