В Киеве увеличили количество пунктов обогрева: адреса
В четырех районах Киева увеличили количество пунктов обогрева, оснащенных генераторами и другим необходимым оборудованием.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Так, в Голосеевском, Днепровском, Оболонском и Святошинском районах в целом появилось 52 новых пункта. Там киевляне могут согреться, подзарядить гаджеты, получить актуальную информацию при длительном отсутствии электроэнергии и тепла в домах.
В общей сложности функционируют 532 пункта обогрева, которые подготовил город (из них 50 — обустроенные палатки ГСЧС).
По словам Виталия Кличко, присоединяется и бизнес – дополнительно работают еще более 100 пунктов, которые обеспечивают предприниматели.
Мэр столицы отметил, что ситуация с дефицитом электроэнергии остается очень сложной по всей стране.
Информация о пунктах обогрева на карте ниже:
На днях столица получила гуманитарную помощь от Риги – 49 генераторов и тепловые пушки, которые пошли на дооснащение пунктов обогрева.
Также Киев получил девять мощных генераторов от датского города-побратима Оденсе. Их должны установить в котельных.
Куда в Киеве пойти работать, если нет света – читайте в материале.