Обновленные графики отключения света на Закарпатье 23 декабря 2022
Закарпатьеоблэнерго определило прогнозируемые часы включения и отключения электроэнергии на 23 декабря на территории Закарпатской области в рамках лимитов, доведенных до области НЭК Укрэнерго.
В настоящее время в регионе действуют три очереди почасовых отключений и одна дополнительная.
Почасовые отключения — это планируемые отключения электроэнергии, которые необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети и обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы.
Отключение электроэнергии на Закарпатье
Закарпатьеоблэнерго обнародовало очереди графиков почасовых отключений электроэнергии.
Фактические часы отключения и включения могут быть изменены в случае несоблюдения предельных величин потребления электрической энергии потребителями Закарпатской области.
График отключений от Закарпатьеоблэнерго на 22 декабря 2022 можно посмотреть ниже или по ссылке.
Список населенных пунктов в рамках каждой очереди доступен по ссылке.
Белый цвет – наличие электроснабжения;
Желтый, зеленый, оранжевый, синий цвета – отсутствует электроснабжение.