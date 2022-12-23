СМИ опровергли три ключевых мифа о реформе градостроительства

Декабрь, 23 в 12:09

Принятый Верховной Радой и направленный на подпись президенту Зеленскому законопроект о градостроительной реформе не создаст предпосылок для злоупотреблений со стороны застройщиков и не забирает, а наоборот, расширяет полномочия органов местной власти.

Об этом говорится в материале издания Фокус, где журналисты развенчивают ключевые мифы вокруг проекта 5655. Документ с большой вероятностью, будет подписан президентом до конца года.

Первый миф заключается в том, что в результате реформы разрешительные процессы станут еще более закрытыми, а весь контроль получат застройщики.

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При этом общественность и органы местной власти отстранят от всех возможных этапов обсуждений и принятия решений.

— Реальность заключается в том, что максимальная цифровизация разрешительных процессов позволит иметь доступ к реестрам широкому кругу людей и организаций, — говорится в статье.

Все участники рынка, регуляторы и другие заинтересованные будут иметь электронные кабинеты на портале строительного реестра.

При министерстве с целью привлечения общественности к рассмотрению дел о правонарушениях создается градостроительная палата. Абсолютное большинство строительной документации, включая проектную, будет существовать только в электронном виде.

— Благодаря автоматизации ряд важных решений будет формироваться без всякого участия человека. Ведь проверку соответствия полноты, формата, достоверности данных, сравнение данных из разных информационных систем будет осуществлять машина. То есть, если в реестрах не хватает необходимых документов, купить право строить объект в обход правил будет невозможно. Так же невозможно будет проигнорировать запрещенные к застройке объекты, — добавляют авторы.

Второй миф касается ограничений полномочий местных властей.

— Сегодня разрешительная система в большинстве случаев монополизирована местными властями. Это создает элитные клубы застройщиков, связанные с мэром или городским советом, которые в закрытом режиме осваивают участки под жилую и коммерческую застройку. Особенно это заметно в крупных городах-миллионниках. Именно они преимущественно выступают против реформы, тогда как небольшие общины (например те, что объединены во Всеукраинскую ассоциацию общин) – реформу, наоборот, поддерживают, — говорится в материале.

Также у них появится обязанность осуществления мониторинга застройки (сегодня это право, неприменением которого часто злоупотребляют, закрывая глаза на нужные незаконные застройки).

— Уже сам этот факт доказывает ложность утверждений о наличии амнистии или скачивания ответственности за самовольное строительство. Законопроект не дает возможности строить при отсутствии оформленного права собственности или права пользования земельным участком, — говорится в статье.

Третий миф – о том, что застройщики будут сами себя контролировать через карманный частный контроль.

— Наличие возможности осуществлять контрольные функции над строительными процессами соответствующим образом лицензированными частными компаниями – лишь на первый взгляд, является радикальной новацией, — отмечает издание.

В тексте также отмечается, что частные нотариусы, исполнители, экспертные и оценочные организации уже давно никого не удивляют.

— Появление на рынке сертифицированных, обученных соответствующим образом, с застрахованной ответственностью специалистов лишь повысит эффективность этой услуги. Тем более, что за ненадлежащее исполнение полномочий и злоупотребление предусмотрена ответственность – как материальная, так и лишение права работать на рынке. Контролировать объекты того же бенефициарного собственника, который основал контролирующую компанию, напрямую запрещено законом, — сказано в тексте.

К тому же частный контроль не заменяет государственный. Эти структуры будут существовать параллельно.

Сложные инфраструктурные объекты со значительным классом последствий (мосты, метро, путепроводы), объекты, заказчиками которых являются государственные органы, органы местного самоуправления, культурного наследия национального значения остаются в сфере контроля исключительно Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

— Таким образом, большинство основных предостережений со стороны общественности и местных глав, которые не желают разрушать свои коррупционные близлежащие монополии, можно считать опровергнутыми. Впрочем, в Мининфраструктуры отмечают, что готовы к дальнейшим консультациям с экспертными кругами по внедрению норм законопроекта после его подписания. В частности, для большей осведомленности граждан с нормами и положениями принятого законопроекта, накануне Минвосстановление презентовало портал о градостроительной реформе, — резюмируют авторы.