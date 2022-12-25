Декабрь, 25 в 21:19

В новогоднюю ночь комендантский час на территории Украины не отменяется. Нарушители рискуют оказаться в отделении полиции.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер председателя Национальной полиции Марьяна Рева.

– Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас – праздничный или непраздничный – есть определенные требования комендантского часа. Полицейские будут проверять лица, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или для проверки этого лица, — сказала она.

Кроме того, правоохранители будут реагировать на нарушение запрета на пиротехнику.

Сейчас смотрят

Представитель председателя Нацполиции призвала тех, кто привык громко праздновать Новый год, подумать о людях, кому взрывы петард и салютов могут напомнить взрывы снарядов.

Напомним, что в Украине предусмотрена ответственность за использование фейерверков, салютов и разнообразных петард во время военного положения.