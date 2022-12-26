Крайне необходимо для защиты: Игнат объяснил, где будет стоять система Patriot

Декабрь, 26 в 16:13

Киев остается главной целью для врага, несмотря на то, что военным Российской Федерации не удалось захватить столицу за два-три дня. Это подтверждают массированные ракетные атаки по Киеву, однако воздушная оборона Украины становится крепче, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что система противовоздушной обороны Patriot, которую США предоставляют Украине, будет стоять там, где она будет крайне необходима для защиты людей.

Игнатий уверяет, что вместе ПРО Patriot, ПВО IRIS-T и NASAMS смогут хорошо защитить небо над Украиной от ракетных атак армии России.

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– Сначала мы получили “зеленый свет” на ПВО IRIS-T, затем на NASAMS, а теперь и на ПРО Patriot. Очень мало стран мира имеют такие комплексы. Все три системы призваны стать основой защиты нашего неба. Каждая установка — это чья-то спасенная жизнь, — утверждает спикер Воздушных сил.

Он обратил внимание, что система Patriot – это дорогостоящая военная техника. Один такой высокотехнологичный комплект стоит не менее $1 млрд. Однако украинцы смогут легко научиться управлять этой системой.