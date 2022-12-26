Декабрь, 26 в 13:00

Отпускная цена на легальные новогодние елки в текущем году стартует от 80 грн за метр. При этом дороже всего новогоднее дерево продают на западной Украине (от 150 грн за метр).

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

– Отпускная цена государственных предприятий, без учета доставки на ярмарки, рынки стартует от 80 грн за метр. В западной Украине цены стартуют от 150 грн за метр. Все еще зависит от вида древесины. Самая дешевая сегодня – это сосна, самая дорогая – ель, — отметил он.

Министр объяснил, что стоимость елок зависит от способа их заготовки. Дороже всего их продают во Львовской, Волынской, Закарпатской, Кировоградской и части Запорожской области.

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При этом дешевле всего елку можно приобрести в Полтавской, Житомирской, Черниговской и Хмельницкой областях.

Стрелец напомнил об ответственности за продажу и покупку елки, срубленной нелегально. Речь идет о деревьях без соответствующей бирки со штрих-кодом или с поддельной биркой. В таком случае придется заплатить штраф в размере более 1 100 грн за одну елку. Так что дешевле будет приобрести легальное новогоднее дерево.

Проверить, легальная ли елка, можно, введя штрих-код на платформе ЭкоСистема и на сайте yalynka.info.

По словам министра, в 2021 году предприятия Государственного агентства лесных ресурсов Украины реализовали около 500 тыс. новогодних елок. В этом году объемы упали: сейчас реализовано чуть более 167 тыс. В то же время эти данные не учитывают показателей предновогодней недели.

Как подчеркнул Стрелец, чтобы вырастить елку, нужно от 4 до 8 лет. Поэтому он призвал украинцев быть экологически сознательными и помнить об альтернативах, например, об искусственных елках.

Как известно, 19 декабря в Киеве зажгли главную новогоднюю елку Украины. Дерево разместили на Софийской площади. Гирлянды в этом году заживили от генератора, чтобы не перегружать электросеть в условиях дефицита электричества.