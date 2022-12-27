Дефицит электроэнергии сократился благодаря восстановлению блока одной из ТЭС – Укрэнерго

Декабрь, 27 в 11:58

Благодаря восстановлению блока одной из тепловых электростанций удалось несколько сократить дефицит мощности в энергосистеме.

– После аварийно-восстановительных работ включен в сеть блок на одной из тепловых электростанций, пострадавшей во время одной из последних российских ракетных атак, – сообщает Укрэнерго.

В то же время имеющейся мощности все еще недостаточно для удовлетворения всех потребностей, поскольку увеличился уровень потребления.

— Это связано с поэтапным возвращением в работу электросетей, поврежденных во время массированных атак, а также с восстановлением энергетической инфраструктуры на деоккупированных территориях. Соответственно, увеличилось и количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено электроснабжение, также растет и объем потребления промышленности, — объяснили энергетики.

Именно поэтому при превышении лимитов в некоторых областях применяются аварийные отключения.

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Источник: Укренерго