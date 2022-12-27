Графики отключения света в Черновицкой области 27 декабря 2022
Из-за сложной ситуации в энергосистеме в Черновицкой области создали графики стабилизационных отключений света. Сейчас в регионе потребители разделены на 18 очередей, которым по расписанию выключают свет.
В Черновцыоблэнерго отмечают, что по техническим причинам нельзя гарантировать переключение энергии ровно в указанный час, потому что бригада должна доехать до энергообъекта и выполнить действия по технике безопасности.
Поэтому в компании предупреждают, что ограничения света могут отклоняться на 20-40 минут от времени, указанного в графике. Актуальный график отключения света в Черновицкой области можно просмотреть по ссылке.
Согласно расписанию актуальных отключений, есть два вида условных меток:
- зеленый цвет – заживленные светом дома;
- красный цвет – отсутствие электричества.
На сайте Черновцыоблэнерго по ссылке потребители имеют возможность узнать, в какую группу вошел их адрес в городе Черновцы и районах области. Там можно ввести населенный пункт, точный адрес и увидеть свое расписание.
По данным компании, в случае резкого непрогнозируемого увеличения нагрузки на сети диспетчер обязан немедленно снизить его, поэтому аварийные отключения применяются независимо от составленных графиков.