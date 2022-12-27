Декабрь, 27 в 19:55

Начиная с 24 февраля, Еврокомиссия выделила более €485 млн на программы гуманитарной помощи в Украине. В частности, €18 тыс. получит информационная платформа Donor.ua. Благодаря этому сервису поиск доноров сократился с нескольких дней до 20 мин.

В случае войны трудно переоценить четкую, слаженную работу такого ресурса. Но появились новые трудности – защита данных и безопасность доноров, а также большая потребность доставки крови, особенно в районы активных боевых действий.

Средства ЕС помогут обеспечить надежность и оперативность действий донорской платформы.

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В марте у больниц во всех городах Украины выстраивались очереди из желающих сдать кровь. Через несколько дней на онлайн-платформе Donor.ua добавилось 25 тыс. новых доноров. А это почти половина зарегистрированных за семь лет существования сервиса.

– Сейчас, как никогда, необходим четкий контроль всех потоков доноров, чтобы каждая капля крови, сданная людьми, шла на спасение жизней, – отмечает заведующая центром Службы крови Инна Ольшановская.

По словам основателя Donor.ua Ирины Славинской, сейчас запускается информкампания, помогающая рекрутировать дополнительно доноров.

Есть, в частности, острая необходимость защиты от хакерских атак национальной базы доноров. Над решением этой задачи работает команда IT-специалистов, которую нужно укреплять. И поддержка ЕС в этом контексте станет неоценимой и своевременной.

По словам представительницы службы ЕС по гуманитарной помощи и гражданской защите Клаудии Амарал, масштабы гуманитарной помощи в Украине достаточно велики, и такую работу можно эффективно проделать только совместными усилиями.

– Мы обсуждаем нашу денежную помощь с украинскими властями, начиная от Офиса президента. В частности, мы находимся в тесном контакте с министерствами социальной политики и реинтеграции оккупированных территорий, — отметил заместитель председателя Представительства ЕС в Украине Реми Дюфло.

По его словам, благодаря постоянному диалогу на государственном уровне, с представителями местных властей есть четкое понимание первоочередных потребностей, куда лучше направить помощь.