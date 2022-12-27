Декабрь, 27 в 15:14

Работники, которые по состоянию здоровья не могут продолжать свою работу и берут больничный, могут рассчитывать на больничные выплаты.

В 2023 году Пенсионный фонд Украины начнет осуществлять выплату больничных и других страховых выплат. О таком решении идет речь в соответствующей реформе, которая закреплена законом Украины О внесении изменений в Закон Украины Об общеобязательном государственном социальном страховании и Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Какой срок выплаты больничных за счет Пенсионного фонда Украины 2023 — далее в материале Фактов ICTV.

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Как осуществляются выплаты 2023

Предлогом для начисления больничных выплат является е-больничный, или листок нетрудоспособности. Именно этим документом работник подтверждает свою болезнь.

Формируется листок нетрудоспособности на основе электронного медицинского заключения, которое создает врач.

Такой е-больничный попадает в Электронный реестр листков нетрудоспособности, а уведомление об открытии вашего больничного поступит работодателю в кабинете страхователя на Портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Оплачивать дни болезни без больничного нельзя.

Однако, чтобы получить больничные выплаты, одного листка нетрудоспособности недостаточно.

Оплачивать его можно лишь тогда, когда он получает статус Готов к уплате. Изменения в статусе можно посмотреть в личном кабинете на портале ПФУ.

Для обычных больничных срок смены статуса составляет 7 дней после даты открытия. В течение этого времени врачом может быть изменено медицинское заключение.

Стоит отметить, что из-за проблем работы электронного кабинета и реестра больничных во время войны, некоторые больничные так и не изменили свой статус.

В таком случае бухгалтер вашего предприятия может самостоятельно отчислить и выплатить вам больничный.

Обратите внимание, что больничные по 2022 год, которые начислены в январе 2023, или переходящие больничные, которые начались в 2022 и продолжились в 2023 году, будут рассчитаны по старым правилам.

Сроки выплат больничных за счет ПФУ

Первые пять дней болезни работника оплачивает его работодатель. Начиная с шестого дня — Пенсионный фонд Украины.

То есть, если вы болеете более шести дней, то ваш работодатель должен подать заявление-расчет в Пенсионный фонд. Сделать это можно через Портал электронных услуг ПФУ или подать в бумажной форме вместе с электронной формой до главного управлением ПФУ в областях и г. Киеве по основному месту учета страхователей.

В заявлении должна указываться сумма больничных, которую должна выплатить ПФУ. Если работник болеет всего 5 дней, то никаких расчетов в ПФУ подавать не нужно.

Вообще, как и раньше, выплаты ПФУ должны перечислить в течение 10 календарных дней со дня поступления документов.

В течение этого времени комиссия ПФУ будет решать, назначать ли вам больничные выплаты. В случае положительного решения, ПФУ должен перечислить средства вашему работодателю.

Свои больничные выплаты вы получите вместе с ближайшей зарплатой. То есть вам поступят и оплаты первых пяти дней и больничные за счет ПФУ.