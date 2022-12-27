Декабрь, 27 в 17:55

Из-за спровоцированной РФ полномасштабной войны более 6,4 млн украинцев выехали за границу, а около 7,7 млн стали внутренне перемещенными лицами. Это стало одним из факторов изменения спроса на трудоустройство в разных регионах Украины.

По данным Международной организации по миграции, сейчас больше всего переселенцев проживает в Киеве (зарегистрировано 162,5 тыс. человек), Харьковской (135 тыс.) и Днепропетровской (71 тыс.) областях. А вот меньше всего ВПЛ официально регистрируются на Западе Украины.

Несмотря на изменение численности населения в разных регионах Украины, работодатели не перестают предоставлять рабочие места.

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Данные сервиса OLX Работа показали, что в начале декабря больше всего работы работодатели предлагали в:

Киевской области – 11 224 объявления;

Днепропетровской области – 5 365 объявлений;

Одесской области – 3 676 объявлений;

Львовской области – 2 340 объявлений;

Харьковской области – 1 769 объявлений;

Полтавской области – 1 565 объявлений;

Запорожской области – 1 428 объявлений;

Хмельницкой области – 1 272 объявления;

Черкасской области – 1 176 объявлений;

Винницкой области – 1 065 объявлений.

В Киевской области на OLX Работа в начале декабря чаще всего работодатели искали: продавцов (1 133 объявления) со средней заработной платой почти 10 тыс. грн; водителей (1 027 объявлений) – за такую работу предлагают 25 тыс. грн; поваров (382 объявления) – 15 тыс. грн зарплаты; операторов колл-центра (363 объявления) и охранников (342 объявления) с зарплатой 22 тыс. и 10,5 тыс. соответственно.

В Днепропетровской области в начале текущего месяца больше всего было объявлений для: операторов колл-центра (606 объявлений) со средней зарплатой 31 тыс. грн; продавцов (440 объявлений) – работодатели предлагали 11 тыс. грн за месяц работы; водителей (365 объявлений) с заработной платой около 30 тыс. грн; и поваров (162 объявления) – 10,5 тыс. грн.

А вот в Одесской области в начале декабря чаще всего искали:

продавцов (367 объявлений) – 10 тыс. грн;

швей/портных (300 объявлений) – 19 тыс. грн;

водителей (230 объявлений) – 28 тыс. грн;

поваров (141 объявление) – 13 тыс. грн;

операторов колл-центра (139 объявлений) – 20 тыс. грн.

Также по данным сервиса OLX Работа, в первых числах декабря искатели работы чаще всего отзывались на вакансии упаковщика (371 отзыв на 1 объявление), грузчика (263 отзыва), продавца (205 отзывов на объявление), бариста (193 отзыва) и менеджера интернет-магазина (175 отзывов).

Как известно, 3 ноября в Украине был запущен Национальный кадровый резерв. Он с помощью технологии искусственного интеллекта бесплатно помогает украинцам в поиске работы и открытии собственного дела.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как в Украине найти работу с зарплатой 20 тыс. грн, какие вакансии предлагают работодатели для офисной работы, а также о вакансиях без опыта работы.