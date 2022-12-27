Декабрь, 27 в 15:02

Украинцы, которые не могут в полном объеме оплатить коммунальные тарифы, могут оформить себе денежную помощь от государства в виде субсидии.

С 1 декабря 2022 года оформить субсидию можно несколькими способами:

лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг;

почтой, на адрес органа ПФУ,

через Портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение Пенсионного фонда;

через портал Дія.

Как оформить субсидию онлайн в Украине 2023 – узнавали Факты ICTV.

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Оформление субсидии онлайн через Дію 2023

Сделать это онлайн в Украине можно через портал Дія.

Перейдите на сайт Дія и авторизуйтесь. Затем перейдите в раздел Заявление на субсидию . Нажмите кнопку Подать заявление. Теперь проверьте, верны ли данные, отображаемые на экране. Если нет, поправьте. Далее можно заполнять бланк заявления — укажите адрес, по которому хотите получить субсидию, состоите ли вы в браке, есть ли задолженность за уплату ЖКУ. Выберите, на какие именно ЖКУ вам нужна льгота. Здесь можно выбрать несколько. Затем укажите номер личного счета и название организации, предоставляющей услугу, есть ли счетчики, а также информацию о доходах всех членов домохозяйства, фактически проживающих по указанному адресу, кроме тех, информация о которых есть в госреестрах. Заполните все следующие поля, которые будет предлагать вам Дія. Также заполните данные о наличии и уплате алиментов, и о наличии недвижимого имущества. После заполнения заявки необходимо указать способ получения субсидии — на банковскую карточку или на отделение Укрпочты.

Следующее, что нужно сделать – добавить скан-копии документов. Это важный шаг, поэтому заранее отсканируйте необходимые документы.

Это может быть справка о доходах, информация о которых отсутствует в налоговом и Пенсионном фонде, договор аренды квартиры или, например, документы, подтверждающие пребывание лица в сложных жизненных обстоятельствах и т.п.

После всех этих шагов на экране появится сформированное заявление на получение субсидии. Внимательно просмотрите, правильно ли указаны все данные. Если вас все устраивает – подпишите заявление КЭП (квалифицированной электронной подписью) и нажмите кнопку Отправить.

Все, что нужно знать об оформлении и получении субсидии 2023 года, смотрите здесь.

Как оформить субсидию через Портал электронных услуг ПФУ 2023

Оформить субсидию в 2023 году также можно через Портал электронных услуг от Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо:

перейти на Портал ПФУ;

авторизоваться для входа в личный кабинет с помощью КПЭ;

когда вы будете в личном кабинет, найдите раздел Коммуникации с ПФУ и нажмите на Заявление на жилищную субсидию или льготу ;

и нажмите на ; затем нажмите Продолжить;

далее выберите Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии : заполните все необходимые поля онлайн-формы;

: заполните все необходимые поля онлайн-формы; нажмите на Добавить файл и загрузите все сканированные копии документов;

и загрузите все сканированные копии документов; в конце онлайн-формы щелкните на Сформировать заявление ;

; автоматизированная система проверит полноту заполнения заявления. При необходимости, добавьте еще документы и проверьте правильность информации;

подпишите готовое заявление цифровой подписью и отправьте документы в ПФУ.

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