Оформление субсидии в Украине 2023: как сделать это онлайн
Украинцы, которые не могут в полном объеме оплатить коммунальные тарифы, могут оформить себе денежную помощь от государства в виде субсидии.
С 1 декабря 2022 года оформить субсидию можно несколькими способами:
- лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг;
- почтой, на адрес органа ПФУ,
- через Портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение Пенсионного фонда;
- через портал Дія.
Как оформить субсидию онлайн в Украине 2023 – узнавали Факты ICTV.
Оформление субсидии онлайн через Дію 2023
Сделать это онлайн в Украине можно через портал Дія.
- Перейдите на сайт Дія и авторизуйтесь.
- Затем перейдите в раздел Заявление на субсидию.
- Нажмите кнопку Подать заявление.
- Теперь проверьте, верны ли данные, отображаемые на экране. Если нет, поправьте.
- Далее можно заполнять бланк заявления — укажите адрес, по которому хотите получить субсидию, состоите ли вы в браке, есть ли задолженность за уплату ЖКУ.
- Выберите, на какие именно ЖКУ вам нужна льгота. Здесь можно выбрать несколько.
- Затем укажите номер личного счета и название организации, предоставляющей услугу, есть ли счетчики, а также информацию о доходах всех членов домохозяйства, фактически проживающих по указанному адресу, кроме тех, информация о которых есть в госреестрах.
- Заполните все следующие поля, которые будет предлагать вам Дія. Также заполните данные о наличии и уплате алиментов, и о наличии недвижимого имущества.
- После заполнения заявки необходимо указать способ получения субсидии — на банковскую карточку или на отделение Укрпочты.
Следующее, что нужно сделать – добавить скан-копии документов. Это важный шаг, поэтому заранее отсканируйте необходимые документы.
Это может быть справка о доходах, информация о которых отсутствует в налоговом и Пенсионном фонде, договор аренды квартиры или, например, документы, подтверждающие пребывание лица в сложных жизненных обстоятельствах и т.п.
После всех этих шагов на экране появится сформированное заявление на получение субсидии. Внимательно просмотрите, правильно ли указаны все данные. Если вас все устраивает – подпишите заявление КЭП (квалифицированной электронной подписью) и нажмите кнопку Отправить.
Все, что нужно знать об оформлении и получении субсидии 2023 года, смотрите здесь.
Как оформить субсидию через Портал электронных услуг ПФУ 2023
Оформить субсидию в 2023 году также можно через Портал электронных услуг от Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо:
- перейти на Портал ПФУ;
- авторизоваться для входа в личный кабинет с помощью КПЭ;
- когда вы будете в личном кабинет, найдите раздел Коммуникации с ПФУ и нажмите на Заявление на жилищную субсидию или льготу;
- затем нажмите Продолжить;
- далее выберите Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии: заполните все необходимые поля онлайн-формы;
- нажмите на Добавить файл и загрузите все сканированные копии документов;
- в конце онлайн-формы щелкните на Сформировать заявление;
- автоматизированная система проверит полноту заполнения заявления. При необходимости, добавьте еще документы и проверьте правильность информации;
- подпишите готовое заявление цифровой подписью и отправьте документы в ПФУ.
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