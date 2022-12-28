Дефицит электроэнергии снова увеличился: в Укрэнерго назвали причину
В результате обстрелов газовой инфраструктуры на востоке Украины остановились блоки некоторых электростанций, поэтому по состоянию на утро 28 декабря в энергосистеме страны увеличился дефицит электроэнергии, говорят в Укрэнерго.
Несмотря на то, что благодаря относительно теплой погоде уже четвертый день ночью не отключают свет, имеющейся мощности в энергосистеме недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей.
– В связи с этим ко всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений, – объясняют энергетики.
Ремонтные бригады Укрэнерго, производителей электроэнергии и операторов систем распределения работают непрерывно над восстановлением инфраструктуры после ракетных правительств со стороны РФ.
Энергетики также готовятся к возможным новым обстрелам и любым сценариям.
После последних вражеских обстрелов в Киеве и Киевской области по-прежнему продолжаются экстренные отключения, в части Херсонской области — аварийные обесточивания.
В каких областях не будет света 28 декабря – смотрите подробные графики отключений.