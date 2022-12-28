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Факты / Україна / Общество

Дефицит электроэнергии снова увеличился: в Укрэнерго назвали причину

Валентина Летяк, редактор ленты
Електроенергія
Фото: Dreamstime

В результате обстрелов газовой инфраструктуры на востоке Украины остановились блоки некоторых электростанций, поэтому по состоянию на утро 28 декабря в энергосистеме страны увеличился дефицит электроэнергии, говорят в Укрэнерго.

Несмотря на то, что благодаря относительно теплой погоде уже четвертый день ночью не отключают свет, имеющейся мощности в энергосистеме недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей.

– В связи с этим ко всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений, – объясняют энергетики.

Ремонтные бригады Укрэнерго, производителей электроэнергии и операторов систем распределения работают непрерывно над восстановлением инфраструктуры после ракетных правительств со стороны РФ.

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Энергетики также готовятся к возможным новым обстрелам и любым сценариям.

После последних вражеских обстрелов в Киеве и Киевской области по-прежнему продолжаются экстренные отключения, в части Херсонской области — аварийные обесточивания.

В каких областях не будет света 28 декабря – смотрите подробные графики отключений.

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