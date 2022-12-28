Средства на 10 разведкомплексов ШАРК для ВСУ собраны — инициатива ОКО за ОКО

Декабрь, 28 в 19:06

Сеть ОККО и фонд Повернись живим в рамках совместной инициативы ОКО за ОКО уже аккумулировали 130 млн грн на приобретение 10 новейших беспилотных разведывательных комплексов ШАРК для ВСУ.

Всего инициаторы проекта планируют закупить и передать защитникам Украины 25 таких комплексов общей стоимостью 325 млн грн.

В эту сумму будет входить закупка:

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25 автомобилей с пунктом управления комплексами;

75 беспилотных летательных аппаратов;

25 пусковых установок.

Как отмечают в фонде, разведкомплексы очень ждут на передовой.

Напомним, с начала ноября сеть ОККО перечисляет гривну с каждого литра топлива PULLS 95/DIESEL на закупку разведкомплексов ШАРК. Поддержать проект можно также через специальный счет Повернись живим.