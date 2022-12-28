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Факты / Україна / Общество

Отключения света в 2023 году будут продолжаться: прогноз энергоэксперта

Валентина Летяк, редактор ленты
Відключення світла
Фото: Pexels

В следующем году в Украине будут продолжаться отключения света, поскольку российские атаки на энергоинфраструктуру вряд ли прекратятся, а на восстановление разрушенных объектов понадобятся средства и время, прогнозирует президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ и эксперт по энергетике Михаил Гончар.

– Понятно, что российские атаки будут иметь место и в течение зимнего периода, поэтому нам по сути придется создавать новую конфигурацию энергосистемы. Ибо традиционная конфигурация, которая фактически является постсоветским наследием, преимущественно уничтожена, и в условиях войны ее не удастся полностью восстановить, — подчеркнул он.

Более того, по его мнению, попытки все отстроить в таких условиях бессмысленны, поскольку сохраняются риски повторного уничтожения.

То есть в следующем году нам придется перебиваться временными схемами со всеми вытекающими последствиями. То есть то, что мы видим сейчас – менее или более длительные отключения – будут продолжаться, — подытожил Гончар.

По его словам, зиму и весь следующий год мы будем проходить с помощью технологий выживания.

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Источник: Главред
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