Отключения света в 2023 году будут продолжаться: прогноз энергоэксперта

Декабрь, 28 в 14:48

В следующем году в Украине будут продолжаться отключения света, поскольку российские атаки на энергоинфраструктуру вряд ли прекратятся, а на восстановление разрушенных объектов понадобятся средства и время, прогнозирует президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ и эксперт по энергетике Михаил Гончар.

– Понятно, что российские атаки будут иметь место и в течение зимнего периода, поэтому нам по сути придется создавать новую конфигурацию энергосистемы. Ибо традиционная конфигурация, которая фактически является постсоветским наследием, преимущественно уничтожена, и в условиях войны ее не удастся полностью восстановить, — подчеркнул он.

Более того, по его мнению, попытки все отстроить в таких условиях бессмысленны, поскольку сохраняются риски повторного уничтожения.

– То есть в следующем году нам придется перебиваться временными схемами со всеми вытекающими последствиями. То есть то, что мы видим сейчас – менее или более длительные отключения – будут продолжаться, — подытожил Гончар.

По его словам, зиму и весь следующий год мы будем проходить с помощью технологий выживания.