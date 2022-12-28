Декабрь, 28 в 19:51

Во время военного положения мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет) не могут пересекать границу. Эти ограничения распространяются почти на всех мужчин. Впрочем, правило имеет свои исключения.

Могут ли мужчины с инвалидностью пересекать границу в 2023 году, читайте в материале Фактов ICTV.

Пересечение границы для лиц с инвалидностью 2023

Юрист и адвокат Ростислав Кравец отмечает, что в Украине нет законов, которые бы запрещали выезд мужчин, даже во время военного положения.

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— На сегодняшний день конкретного запрета на выезд мужчин за границу нет. Так, в статье 33 Конституции Украины указано, что во время действия военного положения может быть ограничен выезд мужчин, однако эти ограничения устанавливаются законом. А такого закона в Украине пока нет, — говорит юрист.

Соответственно, определенные ограничения по выезду мужчин за границу существуют.

Впрочем, адвокат и юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко отмечает, что Согласно пункту 2¹ Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения пересекать государственную границу имеют право лица с инвалидностью.

Поэтому мужчины, имеющие инвалидность I, II, III группы, могут свободно пересекать границу.

Соответственно, мужчины, имеющие инвалидность I, II, III группы, могут свободно пересекать границу.

Однако здесь есть нюанс — свою инвалидность нужно подтвердить соответствующими документами.

— Что касается мужчины с инвалидностью, то он должен быть снят с воинского учета. То есть на границе будут требовать документы, подтверждающие инвалидность, и документы, подтверждающие снятие с воинского учета. Это может быть справка из военкомата, отметка в военном билете и тому подобное, — говорит юрист.

По словам Кравца, даже наличие соответствующих документов не дает мужчинам с инвалидностью 100% шансы на выезд за границу.

— Решение о том, разрешат ли мужчине с инвалидностью пересечь границу, принимается в пункте пропуска пограничниками, которые должны изучить все документы лица и выяснить все обстоятельства. Поэтому пограничники могут не пропустить мужчину по определенным причинам, даже если он имеет все документы, — говорит Кравец.

Какие документы понадобятся для пересечения границы 2023

Надежда Грищенко отмечает, что это должны быть документы, подтверждающие определенную группу инвалидности мужчины:

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины;

справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

— Дополнительно обращу внимание, что недавно справку МСЭК как основание для подтверждения инвалидности для выезда инвалида отменили. Поэтому, необходимо оформить именно те документы, которые предусмотрены вышеупомянутым пунктом, — отмечает Грищенко.

Ранее в этом перечне документов была справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма первичной учетной документации №157-1/о). Однако документ был исключен. Так, 28 октября Кабинет министров Украины принял постановление №1212, которым внес изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

Согласно этим изменениям, справка №157-1/о не предоставляет возможность пересекать границу.

Также не стоит забывать о документах, которые бы подтвердили снятие мужчины с воинского учета.