Декабрь, 28 в 9:29

Прикарпатьеоблэнерго обнародовало график отключений электроэнергии на 28 декабря, в котором доведенный ночной лимит для области является неограниченным. Это позволяет пройти ночное время суток с 00:00 до 07:00 без выключений.

Дневной лимит для Прикарпания – 297,6 МВт. В течение суток почти в каждой подочереди есть промежутки времени, когда при нормальном прохождении лимитов электроэнергия будет, но при их превышении будут отключения света. Эти периоды обозначены как возможные отключения.

Графики отключения электроэнергии применяются с целью предотвращения нарушений режима работы энергосистемы Украины в результате дефицита электрической мощности, когда нехватку возможно предусмотреть хотя бы частично.

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График почасовых отключений света на Прикарпатье

1 очередь

Подочередь 1.1:

с 11:00 до 15:00, 20:00 до 23:00 – очередь будет выключена;

с 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет с электроснабжением;

с 19:00 до 20:00 – возможные отключения.

Подочередь 1.2:

с 11:00 до 15:00, 19:00 до 22:00 – очередь будет выключена;

с 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет с электроснабжением;

с 22:00 до 23:00 – возможные отключения.

Подочередь 1.3:

с 11:00 до 13:00, 19:00 до 23:00 – очередь будет выключена;

с 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет с электроснабжением;

с 13:00 до 15:00 – возможные отключения.

Подочередь 1.4:

с 13:00 до 15:00, 19:00 до 23:00 – очередь будет выключена;

с 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет с электроснабжением;

с 11:00 до 13:00 – возможные отключения.

2 очередь

Подочередь 2.1:

с 07:00 до 11:00, 15:00 до 17:00 – очередь будет выключена;

с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – очередь будет с электроснабжением;

с 17:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 возможны выключения.

Подочередь 2.2:

с 07:00 до 10:00, 15:00 до 17:00, с 23:00 до 24:00 – очередь будет выключена;

с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – очередь будет с электроснабжением;

с 10:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00 возможны выключения.

Подочередь 2.3:

с 07:00 до 09:00, 15:00 до 19:00 – очередь будет выключена;

с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 24:00 – очередь будет с электроснабжением;

с 09:00 до 11:00 – возможные отключения.

Подочередь 2.4:

с 09:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 – очередь будет выключена;

с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 24:00 – очередь будет с электроснабжением;

с 07:00 до 09:00 – возможные отключения.

3 очередь

Подочередь 3.1 и 3.2:

с 11:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – очередь будет выключена;

с 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет с электроснабжением;

с 21:00 до 23:00 – возможные отключения.

Подочередь 3.3 и 3.4:

с 08:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 – очередь будет выключена;

с 00:00 до 08:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 24:00 – очередь будет с электроснабжением.

Кроме того, в час пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточенной подочередь 4.1 будет с 09:00 до 12:00 и с 17:00 до 20:00.

Возможны отключения также с 15:00 до 17:00

Без света подочередь 4.2 будет с 07:00 до 10:00 и с 15:00 до 18:00.

Кроме того, возможны отключения с 10:00 до 11:00 и с 18:00 до 19:00.

Время включения и отключения может отличаться на 10-15 минут, необходимых для переключения очередей по команде диспетчера.

Часы и дни недели выключения света для каждой из групп смотрите по ссылке. Стоит отметить, что сейчас ситуация с электроэнергией критическая, поэтому выключать свет могут вне графика.

Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.