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Факты / Україна / Общество

Обновленные графики отключения света на Закарпатье 28 декабря 2022

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
лампочка
Фото: Unsplash

Закарпатьеоблэнерго определило прогнозируемые часы включения и отключения электроэнергии на 28 декабря на территории Закарпатской области в рамках лимитов, доведенных до области НЭК Укрэнерго.

В настоящее время в регионе действуют три очереди почасовых отключений и одна дополнительная.

Почасовые отключения — это планируемые отключения электроэнергии, которые необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети и обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы.

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Отключение электроэнергии на Закарпатье

Закарпатьеоблэнерго обнародовало очереди графиков почасовых отключений электроэнергии.

Фактические часы отключения и включения могут быть изменены в случае несоблюдения предельных величин потребления электрической энергии потребителями Закарпатской области.

График отключений от Закарпатьеоблэнерго на 28 декабря 2022 можно посмотреть ниже или по ссылке.

Графік відключення світла на Закарпатті на 28 грудня

Список населенных пунктов в рамках каждой очереди доступен по ссылке.

Белый цвет – наличие электроснабжения;

Желтый, зеленый, оранжевый, синий цвета – отсутствует электроснабжение.

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