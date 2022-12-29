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Факты / Україна / Общество

Во время ракетной атаки пострадала ТЭС компании ДТЭК, есть раненый

Валентина Летяк, редактор ленты
ТЕС
Фото: УНИАН

Во время массированной ракетной атаки 29 декабря Россия обстреляла энергетический объект ДТЭК – теплоэлектростанцию, которая уже имела повреждения после предыдущих ударов.

Легкие ранения получил сотрудник ТЭС. Ему оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.

— Сегодня враг снова атаковал энергетический объект ДТЭК, ранее уже неоднократно подвергавшийся обстрелам. В результате удара было существенно повреждено оборудование станции, — сообщает компания.

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Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что после массированного российского ракетного обстрела 29 декабря есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей.

По его словам, самая сложная ситуация в западных, Одесской и Киевской областях.

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