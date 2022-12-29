Декабрь, 29 в 17:25

В Укринформ прошел круглый стол, на котором политические эксперты обсуждали возможность нового российского наступления в Украину из лукашенковской Беларуси.

Белорусы будут пушечным мясом или полицаями

Открывая дискуссию, руководитель ОО Агентство развития демократии и информационных свобод Юрий Федоренко отметил, что сейчас есть два сценарных плана развития событий.

— Один сценарный план по линии Беларуси — это то, что просто отвлекает внимание от тех событий, которые происходят на востоке Украины. Передислокация танковой армии, которую практически мы вдребезги разбили под Харьковом. Что-то похожее на маневры. Но это один возможный сценарий. А другой вероятный сценарий — это действительно начало широкомасштабной кампании со стороны Беларуси, — отметил Федоров.

Глава благотворительного фонда Свободная Беларусь Алексей Францкевич отметил, что военнослужащих из Беларуси могут задействовать на временно захваченных РФ территориях Украины для осуществления стабилизационных мер.

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— Мы имеем информацию, что РФ будет давить на Лукашенко, чтобы втянуть белорусских солдат в войну. Речь идет о контингенте из 10-15 тыс. воинов из республики Беларусь, которых заведут на уже оккупированные территории для определенных стабилизационных мер, — сказал он.

По мнению Францкевича, для прямого сухопутного вторжения предпосылок пока нет. По его словам, РФ не имеет достаточного количества войск для вторжения на территорию Украины.

Лидер Международного движения Говорите громче!, российский оппозиционер Андрей Сидельников также считает сухопутное вторжение с территории Беларуси маловероятным, хотя и не исключает такой возможности.

Наиболее реальным сценарием, по его мнению, является дальнейшее использование белорусской военной инфраструктуры Российской Федерацией.

— Если все же наступление состоится, то белорусские солдаты станут пушечным мясом для разминирования территории. Ими будут прикрываться, чтобы войти на украинскую территорию, — считает он.

Беларусь сверхважна для Украины

Будущее Беларуси очень важно для будущего Украины. Такое мнение высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

— Я слышал, что Крым и Беларусь являются столпами Российской империи. Я вспомнил известную фразу Бжезинского, что без Украины Российская империя невозможна. Как мы видим, вполне возможна. Так же она возможна и без Крыма и Беларуси, потому что внутри своей матрешечной структуры она является империей по своей внутренней структуре и по своему имперскому мифу. Конечно, Крым и Беларусь — это форпосты, которые выдвинуты в стратегических направлениях – один на Запад, второй на юго — запад, — отметил Горбач.

По словам Горбача, потеря РФ Крыма будет означать серьезный удар по политическому режиму России. Но это еще не гарантирует, что Российская империя рухнет.

— Она просто вернется к границам российской федерации на 1991 год. А Беларусь-это стратегически важная для нас страна, нация и направление. И работы там для нас непочатый край. Когда-польский интеллектуал Ежи Гедройц сказал, что Без независимой Украины невозможна независимая Польша. Но я так сказал бы, если бы был украинским Гедройцем, что без свободной Беларуси, в Украине не будет покоя от российской угрозы, — сказал Горбач.

Фото: Укринформ