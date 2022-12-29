Нарушение комендантского часа: в полиции рассказали, как не оказаться в участке в новогоднюю ночь

Декабрь, 29 в 17:28

Уже известно, что комендантский час в новогоднюю ночь не будет отменен, ведь в стране продолжает действовать военное положение.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко агентству Интерфакс-Украина рассказал, что ждет нарушителей комендантского часа на Новый год и какой будет реакция полиции на использование гражданами пиротехники.

О комендантском часе на Новый год

Клименко отметил, что комендантский час устанавливают военные администрации.

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— Эти ограничения пока не отменялись. Вообщем в каждом регионе установлен свой период комендантских часов в зависимости от оперативной обстановки. То есть ограничения есть и, соответственно, их нужно соблюдать, невзирая на праздничные дни.

Об ответственности за празднование ночью в публичных местах

Он подчеркнул, что в стране военное положение и люди должны это понимать. В случае нарушения комендантского часа, таких лиц может остановить патруль для проверки личности.

— Важно иметь с собой документы. Если их не будет, то для установления личности гражданин может быть доставлен в подразделение полиции.

Он подчеркнул, что это необходимая процедура, ведь лицо может находиться в официальном розыске или быть вероятно причастным к незаконной деятельности. Однако если гражданин предоставил свои документы, полицейские проверили и все в порядке, то после предупреждения человека отпускают.

Глава Нацполиции подчеркнул, что речь идет исключительно о проверке документов.

— При обоснованной необходимости еще могут провести поверхностный осмотр граждан, автомобилей. Если в процессе проверки окажется, что лицо подозревается в незаконной деятельности и есть законные основания, могут и задержать. Это все индивидуально. Мы ведь понимаем, что в обществе живут не только законопослушные люди.

По его словам, отсутствие документов может стать риском провести новогоднюю ночь в подразделении полиции.

О запрете использования пиротехники

Клименко подчеркнул, что реакция будет мгновенной и по всей строгости закона.

— Запрет не только на использование, но и на продажу. Ответственность предусмотрена и в Кодексе Украины об административных правонарушениях, и в Уголовном кодексе. Самое легкое наказание – штраф в несколько сотен гривен, самое тяжелое, если квалифицируют как преступление – хулиганство, то и там и арест, и ограничение свободы. Не стоит играть с такими вещами.

Он подчеркнул, что пиротехника сейчас – это не празднование, а напоминание о взрывах. Клименко призвал подумать об этих гражданах и обойтись без пиротехники: после победы будем запускать салюты вместе.