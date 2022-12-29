В Yasno рассказали о ситуации со светом в Киеве после ракетной атаки РФ
По состоянию на вечер 29 декабря в Киеве текущий уровень доступности электроэнергии достаточно высокий. На днях столица может вернуться к дообстрельному уровню.
Об этом сообщил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.
Также он поблагодарил украинские силы ПВО за эффективную работу во время массированных атак России.
— По ситуации: прилеты по энергетической инфраструктуре есть, несмотря на столь фантастическую эффективность ПВО. Продолжаются противопожарные и ремонтные работы. В Киеве текущий уровень доступности электроэнергии достаточно высокий. Есть высокая вероятность, что на днях вернемся к дообстрельному уровню, – написал он.
Отметим, что утром 29 декабря Россия осуществила очередной массированный обстрел Украины ракетами и дронами-камикадзе.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 54 из 69 крылатых ракет противника. Кроме того, ночью на восточном направлении украинские защитники сбили 11 баражирующих боеприпасов Shahed-131/136.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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