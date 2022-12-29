Декабрь, 29 в 19:21

По состоянию на вечер 29 декабря в Киеве текущий уровень доступности электроэнергии достаточно высокий. На днях столица может вернуться к дообстрельному уровню.

Об этом сообщил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

Также он поблагодарил украинские силы ПВО за эффективную работу во время массированных атак России.

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— По ситуации: прилеты по энергетической инфраструктуре есть, несмотря на столь фантастическую эффективность ПВО. Продолжаются противопожарные и ремонтные работы. В Киеве текущий уровень доступности электроэнергии достаточно высокий. Есть высокая вероятность, что на днях вернемся к дообстрельному уровню, – написал он.

Отметим, что утром 29 декабря Россия осуществила очередной массированный обстрел Украины ракетами и дронами-камикадзе.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 54 из 69 крылатых ракет противника. Кроме того, ночью на восточном направлении украинские защитники сбили 11 баражирующих боеприпасов Shahed-131/136.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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