Отключение света в Ровно: график на 29 декабря 2022 года
После ракетной атаки РФ в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии, поэтому всем облэнерго доказаны лимиты потребления.
Как будет происходить отключение света в Ровно 29 декабря 2022 года – далее в материале Фактов ICTV.
График отключения света в Ровно
Сейчас обновленной информации об экстренных или аварийных отключениях 29 декабря 2022 года в Ровно и области нет.
На сайте Ривнеоблэнерго представлены графики плановых отключений электроэнергии на 29 декабря 2022 года для Ровно.
Потребителей поделили на две группы. Для каждой группы указано ориентировочное время выключения:
- І группа — свет выключается с 23:00 — 03:00, с 07:00-11:00 и с 15:00-19:00;
- II группа — электроэнергии может не быть с 03;00 — 07:00, с 11:00-15:00 и с 19:00-23:00;
Просмотреть, когда ваш дом будут отключать от света можно по ссылке.
Также ознакомиться с перечнем планируемых отключений жители Ровно могут в личных кабинетах потребителей:
В Ровнооблэнерго также отметили:
- обнародованные графики – это графики вероятных отключений, которые будут применяться только в случае команды от НЭК Укрэнерго при необходимости сбалансировать энергосистему;
- графики являются приблизительными — в случае роста нагрузки на сети и необходимости ограничить мощность могут отключать другие микрорайоны или населенные пункты области;
- в случае значительной перегрузки на сети возможны аварийные отключения вне графика. Также может меняться и продолжительность отключений;
- графики не применяются к объектам критической инфраструктуры.
Стоит отметить, что одной из главных причин именно аварийных отключений оборудования Ровнооблэнерго являются неблагоприятные погодные условия.