Декабрь, 29 в 13:34

Начиная с 24 февраля, на всей территории Украины введено военное положение и начал действовать комендантский час, который менялся в зависимости от ситуации и военных действий в каждом регионе.

Однако через несколько недель наступит Новый год, поэтому украинцев интересует, будет ли действовать комендантский час в новогоднюю ночь.

Факты ICTV узнавали, что будет с комендантским часом на Новый год 2023, и какие правила будут действовать в новогоднюю ночь.

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Комендантский час на Новый год 2023 в Украине

Киев

Жители столицы просили местные власти отменить комендантский час в новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января.

Однако в эфире телеканала Киев заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко отметил, что на новогодние праздники в Киеве будет действовать комендантский час.

— Скорее всего, режим комендантского часа будет действовать и на Новый год. Поэтому никаких больших празднований Нового года и Рождества в столице не будет, — сказал Бондаренко.

Кроме того, он рассказал, что гирлянду на елке на Софиевской площади будут включать на Новый год и на Рождество. Будут также стараться включать по вечерам, чтобы киевляне могли почувствовать элемент праздника. Но елка не будет повышаться во время воздушной тревоги.

Напоминаем, что в Киеве комендантский час действует с 23:00 до 5:00.

Киевская область

Сейчас руководство области не предоставляло информацию об отмене комендантского часа. Вероятно, ужесточения или отмены запрета находиться на улице не будет.

Сейчас на территории Киевской области комендантский час действует ежедневно с 23:00 до 05:00.

Кривой Рог

13 декабря начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил в своем Telegram-канале, что комендантский час в Кривом Роге сокращается и будет длиться с 23:00 до 05:00 утра.

Такой комендантский час, вероятно, будет действовать и в новогоднюю ночь 2023.

Харьков и область

На Харьковщине тоже сократили комендантский час. Теперь он длится с 23:00 до 05:00. Об этом 5 декабря 2022 года сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что такое решение Харьковская ОВА приняла в ответ на многочисленные обращения представителей бизнеса, предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность, работников транспортной сферы и тому подобное.

Что касается Нового года, комендантский час, вероятнее всего, здесь будет действовать с 23:00 до 05:00 утра. Об отмене уведомлений либо заявлений не было.

Ровенщина

Совет обороны Ровенской области будет рассматривать вопрос отмены комендантского часа в регионе.

— Ослаблять режим комендантского часа на новогоднюю ночь в области не планируют, — говорит председатель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

Сейчас комендантский час на Ровенщине действует с 00:00 до 05:00 утра.

Винницкая область

Еще в начале октября 2022 года глава Винницкой области Сергей Борзов заявил, что в регионе меняют продолжительность комендантского часа.

Сегодня он действует с 00:00 до 05:00 утра, вероятно, такие ограничения будут оставаться и в новогоднюю ночь.

Ивано-Франковская область

Сейчас комендантский час в регионе действуют с 23:00 до 05:00 утра. О правилах или изменениях на Новый год 2023 пока не сообщалось.

Львовская область

В регионе продолжительность комендантского часа достигает пяти часов — с 00:00 до 05:00. Нововведения начали действовать еще 19 октября.

Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий не сообщал о новогодних изменениях, поэтому, вероятно, что в новогоднюю ночь львовяне не смогут находиться на улице с 00:00 до 05:00 утра.

Другие регионы Украины

На сегодня ни в одной области Украины не объявили об изменениях комендантского часа на Новый год 2023.

Сейчас время комендантского часа по областям такое:

Волынская область — с 00:00 до 05:00.

Днепропетровская область — с 00:00 до 05:00.

Донецкая область — с 21:00 до 05:00.

Житомирская область — с 00:00 до 05:00.

Закарпатская область — нет.

Запорожская область — с 23:00 до 05:00.

Луганская область — с 21:00 до 05:00.

Николаевская область — с 00:00 до 05:00 (это не касается деоккупированных территорий).

Одесская область — с 23:00 до 05:00.

Полтавская область — с 23:00 до 05:00.

Сумская область — с 23:00 до 04:00.

Тернопольская область — с 23:00 до 05:00.

Херсонская область — с 19:00 до 06:30.

Хмельницкая область — с 00:00 до 05:00.

Черкасская область — с 23:00 до 05:00.

Черниговская область-с 23:00 до 04:00.

Черновицкая область — с 00:00 до 05:00.

Советуем следить за новостями областных военных администраций, которые будут сообщать об изменениях в комендантском часе на Новый год 2023.