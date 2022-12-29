Графики отключения электроэнергии на Прикарпатье 29 декабря 2022
Прикарпатьеоблэнерго обнародовало график отключений электроэнергии на 28 декабря, в котором доведенный ночной лимит для области является неограниченным. Это позволяет пройти ночное время суток с 00:00 до 07:00 без выключений.
Дневной лимит для Прикарпания – 297,6 МВт. В течение суток почти в каждой подочереди есть промежутки времени, когда при нормальном прохождении лимитов электроэнергия будет, но при их превышении будут отключения света. Эти периоды обозначены как возможные отключения.
Графики отключения электроэнергии применяются с целью предотвращения нарушений режима работы энергосистемы Украины в результате дефицита электрической мощности, когда нехватку возможно предусмотреть хотя бы частично.
График почасовых отключений света на Прикарпатье
1 очередь
Подочередь 1.1:
- с 11:00 до 15:00, 20:00 до 23:00 – очередь будет выключена;
- с 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет с электроснабжением;
- с 19:00 до 20:00 – возможные отключения.
Подочередь 1.2:
- с 11:00 до 15:00, 19:00 до 22:00 – очередь будет выключена;
- с 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет с электроснабжением;
- с 22:00 до 23:00 – возможные отключения.
Подочередь 1.3:
- с 11:00 до 13:00, 19:00 до 23:00 – очередь будет выключена;
- с 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет с электроснабжением;
- с 13:00 до 15:00 – возможные отключения.
Подочередь 1.4:
- с 13:00 до 15:00, 19:00 до 23:00 – очередь будет выключена;
- с 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет с электроснабжением;
- с 11:00 до 13:00 – возможные отключения.
2 очередь
Подочередь 2.1:
- с 07:00 до 11:00, 15:00 до 17:00 – очередь будет выключена;
- с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – очередь будет с электроснабжением;
- с 17:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 возможны выключения.
Подочередь 2.2:
- с 07:00 до 10:00, 15:00 до 17:00, с 23:00 до 24:00 – очередь будет выключена;
- с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – очередь будет с электроснабжением;
- с 10:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00 возможны выключения.
Подочередь 2.3:
- с 07:00 до 09:00, 15:00 до 19:00 – очередь будет выключена;
- с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 24:00 – очередь будет с электроснабжением;
- с 09:00 до 11:00 – возможные отключения.
Подочередь 2.4:
- с 09:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 – очередь будет выключена;
- с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 24:00 – очередь будет с электроснабжением;
- с 07:00 до 09:00 – возможные отключения.
3 очередь
Подочередь 3.1 и 3.2:
- с 11:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – очередь будет выключена;
- с 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет с электроснабжением;
- с 21:00 до 23:00 – возможные отключения.
Подочередь 3.3 и 3.4:
- с 08:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 – очередь будет выключена;
- с 00:00 до 08:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 24:00 – очередь будет с электроснабжением.
Кроме того, в час пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.
Обесточенной подочередь 4.1 будет с 09:00 до 12:00 и с 17:00 до 20:00.
Возможны отключения также с 15:00 до 17:00
Без света подочередь 4.2 будет с 07:00 до 10:00 и с 15:00 до 18:00.
Кроме того, возможны отключения с 10:00 до 11:00 и с 18:00 до 19:00.
Время включения и отключения может отличаться на 10-15 минут, необходимых для переключения очередей по команде диспетчера.
Часы и дни недели выключения света для каждой из групп смотрите по ссылке. Стоит отметить, что сейчас ситуация с электроэнергией критическая, поэтому выключать свет могут вне графика.
Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.
Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.