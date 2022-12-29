Декабрь, 29 в 7:00

2022 год стал для украинцев периодом потрясений – полномасштабная война повлияла на жизнь каждого из нас, в том числе и в экономическом плане.

В 2023-м ожидается определенная стабилизация. Появились новые регулярные выплаты, в то же время тарифы и зарплаты заморожены из-за кризиса.

Факты ICTV решили отследить, что именно изменится для украинцев в новом 2023 году.

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Зарплаты в Украине в 2023 году

В следующем году, согласно проекту государственного бюджета на 2023 год, минимальную зарплату решили не повышать. Таким образом, она составит 6 700 грн, в почасовом эквиваленте – 40,46 грн.

В то же время средняя зарплата в 2023 году, согласно пояснительной записке государственного бюджета, составит 18 261 грн.

Как отмечается, из-за инфляции в 28,4% реальная заработная плата украинцев повысится всего на 1,4%.

Прожиточный минимум и соцвыплаты

Размер прожиточного минимума в 2023 году оставят без изменений – 2 589 грн.

для детей до 6 лет он будет составлять 2 272 грн;

от 6 до 18 лет – 2 833 грн;

для трудоспособных лиц – 2 684 грн;

для трудоспособных лиц, к которым применяется определение базового размера должностного оклада судьи – 2 102 грн;

для трудоспособных лиц, к которым применяется определение должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2 102 грн;

для трудоспособных лиц, к которым применяется определение должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – 1 600 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия) – 2 093 грн.

Отметим, что именно от прожиточного минимума зависит размер зарплат бюджетников, пенсии, а также социальные выплаты, ставки единого налога и единого социального взноса для ФЛП. Таким образом, все эти выплаты останутся аналогичны к выплатам 2022 года.

Помощь на детей, над которыми установили опеку или попечительство, будет составлять 4 544 грн – до 6 лет, 5 666 грн – от 6 до 18 лет.

Одинокие матери в январе-декабре 2023 года будут получать до 2 272 грн на ребенка до 6 лет, до 2 833 грн на ребенка от 6 до 18 лет и до 2 684 грн на ребенка от 18 до 23 лет (если учится на стационаре в вузе) .

Минимальные гарантированные алименты на одного ребенка от родителя, если у него низкие доходы, составляет не менее 50% от прожиточного минимума для этого ребенка.

Требования для выхода на пенсию в 2023 году и индексация пенсий

Ежегодно в Украине увеличиваются требования к стажу, необходимому для назначения пенсии по возрасту.

В 2023 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 30 лет страхового стажа.

При отсутствии такого стажа по достижении 60-летнего возраста украинцы могут воспользоваться правом выхода на пенсию по возрасту после достижения 63 лет (со стажем от 20 лет) или 65-ти (при наличии стажа от 15 до 20 лет).

Если вам не хватает всего нескольких месяцев стажа для выхода на пенсию, вы можете докупить оставшийся срок по цене в 44% минимальной зарплаты за каждый месяц.

Если же у вас меньше 15 лет стажа, то в 65 лет вместо пенсионных выплат вы будете иметь право на получение государственной социальной помощи.

В то же время индексация пенсий в 2023 году, по словам заместителя министра социальной политики Украины Виталия Музыченко, состоится в марте с учетом размера инфляции и динамики изменения заработных плат. Она составит около 5,4%.

До этого минимальная пенсия будет на уровне 2 093 грн, а максимальная – 20 930 грн.

Начисление субсидий

Со следующего года начисление субсидий будет производиться через Пенсионный фонд, которому увеличили доходную и расходную части на 12,6 млрд грн.

Украинцы, которые уже имеют субсидии, будут получать их и дальше – начисление произойдет автоматически.

Ожидается, что средний размер субсидии в 2023 году составит около 1 800 грн в месяц.

Из обращения изымут все бумажные банкноты по 5 и 10 грн

С 1 января НБУ начнет постепенно изымать из обращения банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 грн образцов 2003-2007 годов.

Их заменят обновленными денежными знаками от 2023 года. Таким образом, в обращении будут монеты номиналами 5 и 10 грн образца 2018 года и обновленные банкноты номиналами 20 и 100 грн нового поколения.

Тарифы в Украине в 2023 году

Согласно государственному мораторию, цены на природный газ, отопление и горячую воду не будут расти до конца отопительного сезона. Так, на апрель 2023 года по тарифному плану Фиксированный, цена на 1 кубометр газа будет составлять 7,96 грн.

Не подорожает и доставка газа – она по-прежнему будет зависеть от каждой конкретной области.

Без изменений, по меньшей мере до конца отопительного сезона, останутся и тарифы на электроэнергию. Фиксированный тариф составляет:

для индивидуальных бытовых потребителей – 1,44 грн/кВт/час при потреблении до 250 кВт/час в

месяц для индивидуальных бытовых потребителей – 1,68 грн/кВт/час – более 250 кВт/час в месяц.

Однако вырастет цена на электричество для небытовых потребителей: с 1 декабря оно подорожает в среднем на 15 коп. за 1 кВт/час.

Тем временем тарифы на холодную воду в 2023 году будут подниматься дважды – с 1 января и с июля. Без изменений цена на холодную воду останется в прифронтовых регионах или областях, сильно пострадавших от боевых действий. В частности, речь идет о Харьковской, Николаевской и Херсонской областях.

Также вырастут тарифы на услуги Новой почты. С 1 января 2023 года отправка посылки между отделениями и почтоматами по городу будет стоить:

весом до 2 кг – 50 грн (сейчас 40 грн);

до 10 кг – 80 грн (60 грн);

до 30 кг – 120 грн (80 грн).

По Украине:

до 2 кг – 70 грн (60 грн);

до 10 кг – 100 грн (80 грн);

до 30 кг – 140 грн (120 грн).

Доставка курьером:

для посылок до 30 кг будет составлять +35 грн к тарифу;

за каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг – 100 грн к тарифу.

Кроме того, с 1 января стоимость доставки в отделение и почтомат будет рассчитываться одинаково.

Стоимость доставки документов в фирменном картонном конверте в отделение или почтомат составит 55 грн.

В то же время Новая почта отменяет дополнительную плату в 20 грн за возврат товара отправителю после проверки в отделении, то есть он будет бесплатным.

Между тем, Укрпочта решила снизить стоимость доставки посылок из Украины в Польшу на 75%. Изменения начнут действовать с января.

Отключение света в 2023 году

Как рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, энергосистему Украины можно будет стабилизировать до лета 2023 года, что позволит прекратить отключения света. Однако только при условии, что РФ не будет осуществлять новые массированные ракетные атаки.

Инфляция-2023 и ВВП

Согласно госбюджету на 2023 год, инфляция заложена на уровне 28% вместо ожидаемых ранее 30%.

В то же время ВВП более консервативен – 3,2% вместо 4,6%.

Пособие на погребение в 2023 году

Согласно проекту постановления Пенсионного фонда Украины, помощь на погребение застрахованного лица или находящегося на его содержании с 1 января 2023 года будет составлять 4 100 грн – так же, как и в 2022 году.

Что изменится для беженцев из Украины в странах ЕС в 2023 году

Германия поднимает регулярную выплату в рамках пособия по безработице с 1 января 2023 года.

Родителям-одиночкам прибавят €53, поэтому размер выплат достигнет €502 (сейчас €449). Такую же сумму будут выплачивать одиноким взрослым. Между тем, совершеннолетние граждане Украины будут получать €451 в месяц, дети 14-17 лет – €420 в месяц, дети 6-13 лет – €348 в месяц, дети до 5 лет – €318 в месяц.

Польша меняет условия пребывания для украинских беженцев. С 1 февраля 2023 года они должны будут покрывать 50% расходов на проживание (не более 40 злотых на человека в день).

С 1 мая украинцы, которые будут находиться в Польше уже 180 дней, будут покрывать 75% расходов, но не более 60 злотых на человека в день.

Выплаты не распространяются на детей, беременных, пенсионеров, людей с инвалидностью и лиц с детьми до 1 года, опекунов троих и более детей, а также лиц и семей, находящихся в тяжелом финансовом положении.

Кроме того, вынужденные переселенцы должны подать заявку на получение номера PESEL.

Еще одно нововведение – для въезда новых беженцев из Украины в Польшу должна быть обоснована причина, например – активные боевые действия по месту жительства.

Чехия официально продлила программу помощи украинским беженцам до марта 2024 года. По прибытии в страну украинцы смогут проживать во временных приютах на срок до 30 суток (в спортзалах) и 150 суток в отелях. Последующие сроки проживания должны быть оплачены самими беженцами.

Пока ни одна из стран, которые согласились принимать украинских беженцев, не отказалась продолжать это делать.

Вступительная кампания-2023

Минобразования рассматривает возможность провести вместо ВНО национальный мультипредметный тест. Задания будут составлять согласно программам ВНО по соответствующим предметам.

В тесте будет обязательный и дополнительный блоки. В обязательный войдут украинский язык, математика, история Украины, иностранный язык (по выбору английский, французский, немецкий или испанский).

В течении 90 минут участники будут выполнять задачи по украинскому и математике, а затем, после короткого перерыва, еще 90 минут будут работать над заданиями по истории Украины и иностранному языку.

В отдельный день желающие смогут сдать дополнительный блок (75 мин.) теста по физике, биологии или химии. Результатом можно будет заменить оценку по истории Украины или иностранному языку.

Вступление Украины в ЕС

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук утверждает, что украинский парламент уже выполнил все рекомендации Европейской комиссии, необходимые для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Какой-либо конкретики о решении по этому вопросу пока нет, однако глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что если Украина и ЕС готовы будут действовать быстро, то наше вступление состоится “не в многолетней отдаленной перспективе, а гораздо быстрее”.

Бесплатная замена ламп на LED от государства

С 1 января каждый совершеннолетний украинец будет иметь право бесплатно получить пять энергоэкономных светодиодных лампочек.

Инициатива призвана разгрузить энергосистему и помочь гражданам сэкономить на платежках за свет.

Люди от 18 лет смогут прийти на отделение Укрпочты или оставить свою заявку на портале Дія, после чего посетить отделение почтового оператора и бесплатно получат лампочки.

Ожидается, что программа будет действовать по меньшей мере в январе, феврале и марте.

По прогнозу кандидата экономических наук, независимого эксперта Александра Хмелевского, среднегодовой курс доллара в госбюджете-2023 на уровне 42,2 грн с девальвацией до 45,8 грн является оптимистическим сценарием.

По его мнению, следующей целью рынка уже стал курс 50 грн за доллар – именно такую сумму закладывают в цены продавцы товаров. Поэтому его повышение до этой точки – только вопрос времени.

Эти лимиты рассчитывают в зависимости от размера минимальной зарплаты, которая в 2023 году не изменится. Таким образом, с 1 января будут действовать годовые лимиты:

І группа – 1 118 900 грн (167 минимальных зарплат),

ІІ группа – 5 587 800 грн (834 минимальные зарплаты),

ІІІ группа (3% и 5%) – 7 818 900 грн (1 167 минимальных зарплат).

Эти лимиты необходимо соблюдать, ведь иначе предпринимателей могут перевести на общую систему налогообложения с большими суммами налогов.

Первая группа ФЛП уплачивает единый налог в 10% от прожиточного минимума, вторая – 20%, третья во время военного положения платит 2% (неплательщики НДС).

Также минимальная зарплата влияет на размер единого социального взноса – его ставка составляет 22%. В 2023 году ЕСВ будет составлять минимально 1 474 грн в месяц, максимально – 22,11 тыс. грн в месяц

Не платят ЕСВ только ФЛПы, которые являются пенсионерами и лицами с инвалидностью, получающими выплаты. Также самозанятые (нотариусы, адвокаты) без дохода и все ФЛПы и самозанятые, за которых ЕСВ платит работодатель.

Напомним, что во время военного положения и на протяжении года после его окончания действует добровольная уплата единого налога для первой и второй групп.

Налоги за земельные паи

С 1 января 2023 года вступает в силу новый сбор – минимальное налоговое обязательство (МНО) по земельному участку.

Размер МНО для физических лиц будет определять налоговая. Счета будут присылаться через сообщения о необходимости оплаты.

Юридические лица будут заниматься этим вопросом самостоятельно. В 2023 году обязательство будет выплачиваться за 2022 год.

От оплаты освобождены территории, где шли или идут бои, оккупированные территории, засоренные взрывоопасными предметами или где расположены фортификационные сооружения.

Кроме того, МНО не оплачивают владельцы участков дачных и садоводческих кооперативов, приобретенные в собственность или пользование их членами по результатам приватизации, земли запаса, участки физлиц на праве собственности или пользования в пределах населенных пунктов, участки, подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы.

Налог на генератор в 2023 году

Кабмин утвердил постановление, согласно которому генераторы и другие важные для отопительного сезона 2023 года товары освободили от уплаты НДС и въездной пошлины.

Однако владельцы бизнеса должны будут платить экологический налог за использование генератора. Речь идет о случаях, когда используется более 200 тонн горючего в год для его работы, а объем выброса углекислого газа будет превышать 500 тонн в год.

Предприниматели в этом случае должны подать соответствующую декларацию через приложение Дія. Но если вы планируете оставить генератор после окончания военного положения, нужно будет получить разрешение на выбросы в соответствующей инспекции.

Выплаты для ВПЛ-2023

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, что с 1 января 2023 года автоматическое начисление пособия на проживание для ВПЛ будет продлено.

Выплаты для ВПЛ в 2023 году останутся на том же уровне: 2 и 3 тыс. грн.

Помощь от государства будут получать внутренне перемещенные лица на основании перечня территориальных общин, которые находятся в районах ведения боевых действий, под временной оккупацией или в окружении.

Кроме того, Верещук анонсировала, что в 2023 году компенсация за коммунальные услуги для семей, предоставляющих ВПЛ жилье, вырастет вдвое: с 450 грн на одного переселенца до 900 грн.