Декабрь, 30 в 17:44

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что на Новый год украинцы, скорее всего, могут не беспокоиться за свою безопасность.

Однако в период празднований следует быть начеку и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги. Почему Россия, скорее всего, не испортит украинцам праздник – читайте в материале Фактов.

— Скорее всего, на новогодние праздники массированного удара не будет, потому что мы разрушили их планы, атаковав аэродром Энгельс. Для того, чтобы сделать новый массированный удар, нужно хорошо вооружиться: подготовить несколько ракетоносцев (бомбардировщиков), а также, чтобы одновременно поднялось в воздух 10 самолетов, чтобы корабли вышли на боевое дежурство и выпустили дроны. Чтобы все это сделать, необходима определенная подготовка и боевой приказ, – подчеркнул эксперт.

Также Гетьман добавил, что некоторые люди из руководства нашей страны сообщали (до 29 декабря), что планируется запуск 120 ракет. Это была не ошибка, а обычный просчет количества поднявшихся в воздух бомбардировщиков РФ (их было 12).

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Любая из них может нести от 6 до 8 ракет. Также 16 ракет были готовы запустить и запустили из акватории Черного моря. Это надводные корабли, которые тоже называют ракетоносцами.

Поэтому был просчет количества ракет, но они не смогли зарядить полностью все самолеты снарядами, потому что после нашей атаки на Энгельс мы испортили им планы. Именно поэтому было запущено меньшее количество ракет.

Может ли Россия совершить в ближайшее время еще один такой налет? Нет, потому что для этого им нужно определенное время, чтобы снова поставить ракеты на воздушные ракетоносцы.

Чего можно ожидать на Новый год

По словам эксперта, в новогоднюю ночь можно ожидать максимум атак иранскими БПЛА. Они легко и быстро запускаются. Поэтому, если подвести итоги, то на Новый год ожидать массированного ракетного обстрела не стоит. Но можно ожидать более или менее мощную атаку Шахедами.

В прифронтовых областях, куда стреляют не дальнобойные ракеты, такие как С-300, Точка У или Луна-М, могут идти атаки этими снарядами.

Это может быть не повреждение наших инфраструктурных сетей, а для того, чтобы запугать людей. То есть наверняка атака по гражданскому населению или жилым домам.

— Массированная атака высокоточными ракетами не получится. Атака неточными ракетами прифронтовых областей – возможна. Атака Шахедами по всей территории Украины – возможна. Как оно сложится на самом деле – увидим совсем скоро, – сказал Гетьман.

Напомним, что 29 декабря Россия совершила массированную ракетную и дроновую атаку по всем регионам Украины. Наша ПВО дала сильный отпор агрессору. ВСУ сбивали враждебные цели противника всеми возможными средствами.

По словам главы Генштаба ВСУ Валерия Залужного, Россия применила 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожили 54 крылатых ракеты. По его данным, для этого удара Россия задействовала крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также зенитные управляемые ракеты к ЗРК С-300.

Атака была ориентирована по объектам энергетической инфраструктуры. Важно, что в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками по Украине 29 декабря, погибли три человека. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Помните, что каждый раз, когда раздается сигнал воздушной тревоги, важно спускаться в ближайшее укрытие. Для вашей безопасности следует внимательно изучить информацию о том, где находятся ближайшие к вам укрытия, и помнить правило двух стен.