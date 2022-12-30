После 24 февраля было похищено более 30 мэров, из которых семеро пропали без вести — Кличко

Декабрь, 30 в 19:56

На всей территории Украины после полномасштабного вторжения 24 февраля российские оккупанты похитили более 30 городских голов, которые остались в своих общинах. Семь человек из них считаются пропавшими без вести.

Об этом заявил глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, мэры были целями для российских захватчиков, чтобы заставить работать с врагом.

— Мэры были целями везде. Россияне пытались арестовывать мэров и различными методами принуждать их к сотрудничеству. По всей стране было похищено более 30 мэров, которые остались в своих общинах. Семеро из них считаются пропавшими без вести. Ситуация была тяжелая: если ты останешься со своей общиной, ты предатель. Если вы хотите оставить свою общину и эвакуироваться — вы трус, — отмечает он.

Мэр Киева рассказал, что он был одной из целей российских диверсантов, которые пытались различными методами принудить представителей украинской власти к сотрудничеству с врагом.

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