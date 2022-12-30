Декабрь, 30 в 12:10

30 декабря Львов и область вернулись к графикам почасовых отключений электроэнергии.

Это стало возможным благодаря тому, что местные энергетики успели завершить ремонтные работы после десятой массированной ракетной атаки Украины 29 декабря.

Напомним, что накануне российские оккупанты выпустили по Львовской области шесть ракет.

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Четыре украинским защитникам удалось сбить.

Остальные снаряды попали в электроподстанцию, после чего 90% Львова остались без света.

В областном центре не курсировали трамваи и троллейбусы, а объекты критической инфраструктуры перешли на работу дизель-генераторов.

Что известно о графиках почасовых отключений во Львовской области

Найти информацию о своем доме можно на сайте Львовоблэнерго в разделе Почему нет света.

Для лучшего восприятия информации часы в графике обозначены тремя цветами:

зеленый цвет – электроэнергия подается;

оранжевый цвет – электроэнергия отсутствует;

белый цвет – возможно отключение при необходимости.

– Если в графике отключений указано Возможно отключение (белый цвет), то по вашему адресу есть вероятность отсутствия электроэнергии, – объясняют во Львовоблэнерго.

Это зависит от ситуации в энергосистеме Украины и предписаний по ограничению мощности от НЭК Укрэнерго.

В то же время во Львовоблэнерго отмечают: если в какой-то момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период, энергетики будут это делать.

Почасовые отключения позволяют энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.

Источник: Максим Козицкий