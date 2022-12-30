Декабрь, 30 в 14:43

С началом полномасштабной войны в Украине был введен комендантский час.

Он предусматривает запрет пребывания на улице или в других общественных местах без специальных пропусков в определенные часы суток.

Исключением может служить только воздушная тревога, именно тогда украинцы могут передвигаться по улице, когда направляются к укрытию.

Сейчас смотрят

Предусмотрена ли ответственность за нарушение комендантского часа — читайте в нашем материале.

Нарушение комендантского часа

Сейчас законодательством Украины не предусмотрено никакой ответственности за это. Однако юрист Ростислав Кравец отмечает, что все может измениться.

— Сейчас в Раде зарегистрировали законопроект, который вводит штрафы для нарушителей комендантского часа во время военного положения. Соответственно, если закон примут, всех нарушителей будут наказывать штрафами, — говорит юрист.

На сайте украинского парламента отмечается, что авторы проекта предлагают внести в Кодекс об админнарушении новую статью, которая и будет предусматривать штрафы.

Если нарушителя поймают впервые, он получит предупреждение или штраф от 510 до 850 грн.

В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа вырастет — от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн.

Сейчас законопроект предоставлен на ознакомление. После этого его должны вынести на голосование во время заседания Верховной Рады.

Однако не стоит забывать, что сейчас комендантский патруль имеет право:

задерживать и доставлять нарушителей в подразделения Нацполиции Украины;

проверять документы;

выяснять, почему нарушитель находится на улице;

осматривать вещи или транспортное средство;

применять физическую силу, оружие и спецсредства к правонарушителям, если есть такая необходимость.

Комендантский час на Новый год 2023

Ограничение пребывания на улице в вечерние время не отменяют даже в новогоднюю ночь 2023. В случае нарушения комендантского часа таких лиц может остановить патруль для проверки личности.

Поэтому очень важно иметь с собой документы. Если их не будет, то для установления личности гражданина могут доставить в подразделение полиции.

Если гражданин предоставит свои документы, полицейские их проверят и все будет в порядке, то после предупреждения человека отпустят.

В случае, если вы будете нарушать порядок, запускать салюты или фейерверки, или же во время проверки окажется, что вы подозреваетесь в незаконной деятельности, то Новый год 2023 вы проведете в отделении полиции.